{"_id":"6a999e86708ba7a390084a19","slug":"tata-motors-launches-curvv-series-x-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"टाटा मोटर्स ने कर्व सीरीज एक्स किया लॉन्च, 10 लाख से कम कीमत में दमदार फीचर्स","category":{"title":"Auto News","title_hn":"ऑटो न्यूज़","slug":"auto-news"}}

टाटा मोटर्स ने कर्व सीरीज एक्स किया लॉन्च, 10 लाख से कम कीमत में दमदार फीचर्स

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Thu, 03 Sep 2026 09:51 PM IST







Link Copied



टाटा मोटर्स ने कर्व सीरीज एक्स को भारतीय बाजार में पेश कर दिया है। नई रेंज में पहली बार एंट्री-लेवल स्मार्ट एक्स वैरिएंट को शामिल किया गया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन