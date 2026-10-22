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केवल ₹2,499 में घर लाएं बाइक, हीरो, बजाज, होंडा, यामाहा की सबसे बड़ी सेल!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:12 AM IST
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त्योहारी सीजन में हीरो, बजाज, होंडा और यामाहा जैसी प्रमुख कंपनियां बाइक और स्कूटर की खरीद पर शानदार ऑफर्स दे रही हैं। ग्राहकों को ₹12,000 तक के लाभ, ₹10,000 तक का कैशबैक, एक्सचेंज बोनस, कम ब्याज दर और पांच मुफ्त सर्विस जैसे फायदे मिल रहे हैं। वहीं, यामाहा के चुनिंदा स्कूटर ₹2,499 की शुरुआती डाउनपेमेंट पर घर लाए जा सकते हैं। नई बाइक या स्कूटर खरीदने वालों के लिए यह अच्छा मौका है।
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