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महिंद्रा थार फेसलिफ्ट में कौन-कौन से नए फीचर्स मिलेंगे? इस दिन होगी लॉन्च

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Sat, 19 Sep 2026 06:34 PM IST







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महिंद्रा ने भारत में अपनी आइकॉनिक ऑफ-रोड एसयूवी थार 3-डोर के अपडेटेड फेसलिफ्ट मॉडल का पहला आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। यह एसयूवी 22 सितंबर को आधिकारिक तौर पर पेश की जा सकती है। ... और पढ़ें

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