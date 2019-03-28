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मारुति सुजुकी सियाज में आया नया 1.5 लीटर का डीजल इंजन, महंगी हुई सियाज

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, Updated Thu, 28 Mar 2019 01:58 PM IST
Maruti Suzuki Ciaz 1.5 diesel engine
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Maruti Suzuki Ciaz 1.5 diesel engine
मारुति सुजुकी ने इन-हाउस डेवलेप 1.5 लीटर इंजन को अपनी कारों में लगाना शुरू कर दिया है। मारुति ने सबसे पहले अपनी सी-सेगमेंट सेडान सियाज में यह इंजन लगाया है। मारुति ने 2018 में सियाज की 50 हजार से ज्यादा यूनिट बेची थीं। सियाज की टक्कर होंडा सिटी और ह्यूंदै वरना से है।
 
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