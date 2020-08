पिछले महीने लॉन्च हुई Hector Plus होने जा रही है महंगी, कंपनी बढ़ाएगी 50000 रुपये कीमत

{"_id":"5f33e5c98017164ff1703b0d","slug":"hector-plus-will-soon-be-expensive-company-will-increase-the-price-by-rs-50000","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092a\u093f\u091b\u0932\u0947 \u092e\u0939\u0940\u0928\u0947 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a \u0939\u0941\u0908 Hector Plus \u0939\u094b\u0928\u0947 \u091c\u093e \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948 \u092e\u0939\u0902\u0917\u0940, \u0915\u0902\u092a\u0928\u0940 \u092c\u0922\u093c\u093e\u090f\u0917\u0940 50000 \u0930\u0941\u092a\u092f\u0947 \u0915\u0940\u092e\u0924","category":{"title":"Auto News","title_hn":"\u0911\u091f\u094b \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"auto-news"}}

भारत में पिछले महीने लॉन्च हुई Hector Plus जल्द महंगी होने वाली है। दरअसल एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) ने इसके लॉन्च के समय ही कहा था कि एक महीने बाद इस एसयूवी की कीमतों को बढ़ा दिया जाएगा। बता दें कि भारतीय बाजार MG Hector Plus की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 13.48 लाख रुपये है, लेकिन यह इंट्रोडक्ट्री कीमत है। 13 अगस्त के बाद यह एसयूवी 50,000 रुपये और महंगी हो जाएगी। Hector Plus में एक साथ छह लोग बैठ सकते हैं। यह कई मायनों में MG Hector जैसी ही है। इस एसयूवी के दूसरे स्पेसिफिकेशन्स क्या हैं? पढ़िए आगे की स्लाइड्स में