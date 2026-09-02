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ऑडी क्यू3 की बुकिंग शुरू, केवल 1 लाख रुपये में बुक करें नई लग्जरी कार

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 02 Sep 2026 03:56 PM IST







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लग्जरी कार निर्माता कंपनी ऑडी ने भारत के लिए बहुप्रतीक्षित थर्ड-जनरेशन क्यू3 का खुलासा करने के कुछ ही दिनों बाद इसकी प्री-लॉन्च बुकिंग आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। ग्राहक केवल एक लाख रुपये की टोकन राशि देकर इस नई लग्जरी कार को बुक कर सकते हैं। ... और पढ़ें

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