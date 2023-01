Auto Expo 2023: टोयोटा ने पेश की वाहनों और टेक्नोलॉजी की रोमांचक रेंज, इस कॉन्सेप्ट से दर्शक हुए रोमांचित

1 of 7 Toyota Kirloskar Motor Auto Expo 2023 - फोटो : Toyota

Toyota Kirloskar Motor (TKM), टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने ऑटो एक्सपो 2023 में अपने उत्पादों और टेक्नोलॉजी की रोमांचक रेंज प्रदर्शित की है। कंपनी का कहना है कि उसका मकसद ग्राहकों की आकांक्षाओं और उभरती जरूरतों को पूरा करना है ताकि 'सभी को सामूहिक खुशी' मुहैया कराना है । Thrill and Joy of Moving Together (थ्रिल एंड जॉय ऑफ मूविंग टुगेदर) की थीम पर आधारित, ऑटो एक्सपो के स्टॉल नंबर 10 में स्थित टोयोटा स्टॉल की कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी जोन, इमोशनल जोन और सस्टेनेबिलिटी जोन की तीन खास थीमों पर आधारित है ।



भारत में अपने 25 शानदार वर्षों के संचालन के दौरान, टोयोटा ग्राहकों की मोबिलिटी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। ग्राहकों की संतुष्टि पर अपने मजबूत फोकस के साथ, कंपनी ने 20 लाख से ज्यादा टोयोटा ग्राहकों के परिवारों का विश्वास जीता है। ऑटो एक्सपो में अलग-अलग जोन में टोयोटा ने इन चीजों को डिस्पले किया हैं:

2 of 7 Toyota Kirloskar Motor Auto Expo 2023 - फोटो : Toyota

टेक्नोलॉजी जोन - इस जोन में टोयोटा ने एडवांस्ड इलेक्ट्रिक और ग्रीन वैकल्पिक फ्यूल टेक्नोलॉजी की एक सीरीज प्रदर्शित की है, जो कि कार्बन तटस्थता और हरित भविष्य की दिशा है। इस प्रदर्शनों में शामिल हैं: हाल में लॉन्च की गई Innova Hycross (इनोवा हाइक्रॉस), जो एक मैस्कुलिन स्टांस और एक एमपीवी की विशालता के साथ परिवार की जरूरतों को पूरा करने वाला एक आदर्श वाहन है। इनोवा हाइक्रॉस टीएनजीए 2.0 लीटर 4-सिलेंडर गैसोलीन इंजन, एक मोनोकोक फ्रेम के साथ 5वीं पीढ़ी के सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम द्वारा संचालित है, जिसमें कई फर्स्ट-इन-सेगमेंट फीचर्स मिलते हैं।

Urban Cruiser Hyryder (अर्बन क्रूजर हाइराइडर), इस कार के साथ ही भारत में मास सेगमेंट में टोयोटा की विश्व स्तर पर प्रशंसित सेल्फ-चार्जिंग Strong Hybrid Electric Vehicle (SHEV) (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल) (एसएचईवी) टेक्नोलॉजी के एंट्री हुई है। यह वाहन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, लग्जरी और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी देते हुए टोयोटा के 'मास इलेक्ट्रिफिकेशन' के प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है।

3 of 7 Toyota Innova Hycross Auto Expo 2023 - फोटो : Toyota

निर्भीक, निडर और भव्य रूप से विशिष्ट Vellfire (वेलफायर), जो निरंतर जारी रहने वाली लग्जरी, भोग और स्टेटस को पारिभाषित करता है। 2.5 लीटर गैसोलीन हाइब्रिड इंजन से लैस और डुअल मोटर्स के साथ मिलकर, वाहन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, अल्टीमेट लक्जरी और फ्यूल एफिशिएंसी देता है।

Camry Hybrid (केमरी हाइब्रिड), जो पावरफुल परफॉर्मेंस, पर्यावरण के अनुकूल, उच्चतम सुरक्षा और लग्जरी के साथ एडवांस्ड एक्सटीरियर और इंटीरियर फीचर्स के साथ विलासिता की विरासत को आगे बढ़ाता है - पावर और लग्जरी का एक अद्भुत मेल है जिसे सहज ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

4 of 7 Toyota BZ4X Auto Expo 2023 - फोटो : Toyota

अन्य प्रदर्शित वाहनों में प्योर इलेक्ट्रिक (BEV) वाहन जैसे बीजेड4एक्स (bZ4X) भी शामिल हैं, जो Subaru (सुबारू) के सहयोग से विकसित नए ई-टीएनजीए इलेक्ट्रिक वाहन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करने वाला पहला मॉडल है। Mirai (मिराई) जैसे हाइड्रोजन आधारित वाहन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV), Corolla Cross H2 (कोरोला क्रॉस एचटू) कॉन्सेप्ट, फ्यूल सेल सिस्टम मॉड्यूल और अन्य इलेक्ट्रिक वाहन (एक्सईवी - xEV) टेक्नोलॉजी वाहन जैसे Prius (प्रियस) प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (PHEV) और Corolla Altis (कोरोला एल्टिस) फ्लेक्सी-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (FF-SHEV) (एफएफ-एसएचईवी)।

5 of 7 Toyota Mirai Auto Expo 2023 - फोटो : Toyota

इमोशनल जोन - उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं और टोयोटा चलाने के रोमांच से जुड़ता है पूरी तरह से नया लाइफस्टाइल वाहन Hilux (हाईलक्स) जो सभी इलाकों और महाद्वीपों में अत्यधिक मजबूती और परिष्कृतता के लिए जाना जाता है, प्रदर्शन, शक्ति और परिष्कार के अपने ट्रेडमार्क संयोजन के साथ। प्रदर्शित Hilux सड़क अवधारणा वाहन का चरम है।

Urban Cruiser Hyryder Neo Drive (अर्बन क्रूजर हाईराडर नियो ड्राइव) ने भारत में प्रतिष्ठित बी-एसयूवी सेगमेंट में टोयोटा की मौजूदगी को फिर से बहाल करने के लिए पर्याप्त उत्साह पैदा किया है, जिसमें एडब्ल्यूडी (ऑल व्हील ड्राइव), पैनोरमिक सनरूफ जैसी कई 'सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ' फीचर्स हैं। इनमें 17-इंच अलॉय व्हील्स, वायरलेस चार्जर, हेड्स अप डिस्प्ले (एचयूडी) और 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड डीसीएम (डेटा कम्युनिकेशन मॉड्यूल) शामिल हैं।

Fortuner (फॉर्च्यूनर), भारत के लिए टोयोटा रेसिंग डेवलपमेंट (टीआरडी) द्वारा खास तौर से डिजाइन किया गया है, जिसमें पावर-पैक 6-स्पीड डीजल और पेट्रोल एटी के साथ-साथ एमटी इंजन है, जो 'पहाड़ों को तिल' में बदलने में सक्षम है।