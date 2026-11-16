इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान की सुविधा देकर फास्टैग (FASTag) ने पूरे भारत में हाईवे यात्रा को बेहद तेज और सुविधाजनक बना दिया है। टोल प्लाजा पर रुककर नकद भुगतान करने के बजाय, वैध फास्टैग से लैस वाहन निर्धारित लेनों से बिना रुके गुजर सकते हैं और टोल राशि अपने आप कट जाती है।

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