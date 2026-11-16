फास्टैग के सात जरूरी नियम: टोल प्लाजा पर दोगुने चार्ज, पेमेंट फेल होने की झंझट से बचना है तो जान लें ये बातें
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 16 Nov 2026 10:47 PM IST
सार
- कई बार कम बैलेंस, निष्क्रिय फास्टैग, गलत वाहन जानकारी या तकनीकी गड़बड़ी के कारण वाहन चालकों को पेमेंट फेल होने और गलत कटौती जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
- ऐसे में फास्टैग से जुड़े कुछ जरूरी नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है।
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विस्तार
इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान की सुविधा देकर फास्टैग (FASTag) ने पूरे भारत में हाईवे यात्रा को बेहद तेज और सुविधाजनक बना दिया है। टोल प्लाजा पर रुककर नकद भुगतान करने के बजाय, वैध फास्टैग से लैस वाहन निर्धारित लेनों से बिना रुके गुजर सकते हैं और टोल राशि अपने आप कट जाती है।
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हालांकि, सफर के दौरान कई वाहन मालिकों को वॉलेट में कम बैलेंस, निष्क्रिय (इनएक्टिव) टैग, गलत वाहन विवरण और दो बार पैसे कटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फास्टैग से जुड़े कुछ बुनियादी नियमों को समझना आपको टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी और जुर्माने से बचा सकता है।
आप बेहद आसान तरीकों से अपने फास्टैग खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
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टोल प्लाजा पर पेमेंट फेल होने और दोगुने चार्ज से बचने के लिए किन 7 नियमों का पालन करना जरूरी है?सफर पर निकलने से पहले और वाहन पर टैग लगाते समय इन सात बातों का विशेष ध्यान रखें:
- पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें: फास्टैग पेमेंट फेल होने का सबसे आम कारण वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस न होना है। लंबी यात्रा शुरू करने से पहले अपने बैंक के फास्टैग पोर्टल, मोबाइल बैंकिंग ऐप या समर्थित UPI ऐप्स के जरिए बैलेंस की जांच करें और जरूरत पड़ने पर रिचार्ज कर लें।
- KYC प्रक्रिया पूरी रखें: फास्टैग खाते लागू KYC नियमों के अधीन होते हैं। अधूरी या पुरानी जानकारी के कारण खाते पर प्रतिबंध या सेवा संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। अपने जारीकर्ता बैंक के पोर्टल पर जाकर अकाउंट स्टेटस की जांच करें और किसी भी लंबित KYC को पूरा करें।
- एक वाहन पर एक ही फास्टैग का उपयोग करें: एक ही वाहन के लिए कई सक्रिय फास्टैग रखना भ्रम और भुगतान संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। 'वन व्हीकल, वन फास्टैग' (One Vehicle, One FASTag) पहल का उद्देश्य एक ही वाहन पर कई टैग के इस्तेमाल को रोकना है। यदि आपके पास कोई पुराना या अप्रयुक्त टैग है, तो नया टैग इस्तेमाल करने से पहले बैंक से संपर्क करके पुराने को बंद करवा दें।
- विंडस्क्रीन पर सही तरीके से चिपकाएं: जारीकर्ता बैंक के निर्देशानुसार फास्टैग को वाहन की फ्रंट विंडस्क्रीन पर सही जगह चिपकाया जाना चाहिए। क्षतिग्रस्त, हटाया गया या गलत जगह लगा टैग टोल प्लाजा के स्कैनर द्वारा रीड नहीं हो पाता है। इसके अलावा, एक वाहन के फास्टैग को दूसरे वाहन पर स्थानांतरित करने से बचें।
- कम बैलेंस होने पर क्या होता है?: यदि आपके फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो टोल भुगतान विफल हो सकता है। लागू नियमों और परिस्थितियों के आधार पर, वाहन चालक को वैकल्पिक माध्यम से भुगतान करना पड़ सकता है या अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए टोल प्लाजा में प्रवेश करने से पहले हमेशा बैलेंस चेक करें।
- दो बार पैसे कटने पर क्या करें?: कई बार वाहन चालकों को डुप्लीकेट कटौती या गलत टोल चार्ज का सामना करना पड़ता है। ऐसा होने पर अपनी फास्टैग ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जांचें और संबंधित टोल ट्रांजेक्शन की पहचान करें। इसके बाद जारीकर्ता बैंक के आधिकारिक कस्टमर सपोर्ट चैनल पर संपर्क करें और ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर के साथ शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत का समाधान होने तक पेमेंट मैसेज या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें।
- यात्रा से पहले फास्टैग स्टेटस चेक करें: खाते से जुड़ी समस्याओं, कम बैलेंस या अन्य लागू कारणों से आपका फास्टैग निष्क्रिय, ब्लैकलिस्ट या प्रतिबंधित हो सकता है। सफर से पहले जारीकर्ता बैंक के पोर्टल या अधिकृत चैनलों पर उपलब्ध आधिकारिक फास्टैग सेवाओं के माध्यम से इसका स्टेटस जरूर जांच लें।
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आप बेहद आसान तरीकों से अपने फास्टैग खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
घर बैठे ऑनलाइन अपना FASTag बैलेंस और स्टेटस कैसे चेक करें?
- बैंक वेबसाइट, ऐप और SMS अलर्ट: आप अपने जारीकर्ता बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से कभी भी अपना फास्टैग बैलेंस और स्टेटस देख सकते हैं। इसके अलावा, कई बैंक टोल ट्रांजेक्शन के तुरंत बाद SMS अलर्ट के जरिए भी शेष राशि की जानकारी भेजते हैं।
- आधिकारिक सरकारी पोर्टल: फास्टैग से जुड़ी सामान्य जानकारी और नियमों के लिए आप इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) की आधिकारिक वेबसाइट या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के पोर्टल पर भी जा सकते हैं। यात्रा से पहले महज एक मिनट की यह जांच आपको हाईवे पर होने वाली बड़ी परेशानियों से बचा सकती है।