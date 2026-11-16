बैटरी से चलने वाले 10 टन कमर्शियल यात्री विमान की पहली सफल उड़ान: कितनी है रेंज?

विमानन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करते हुए चीन ने बैटरी-इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाले दुनिया के पहले 10-टन श्रेणी के कमर्शियल यात्री विमान की सफल उड़ान पूरी कर ली है। पारंपरिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दौर से आगे बढ़ते हुए चीन के CE-25A विमान ने शनिवार को अपनी पहली क्रू-युक्त उड़ान सफलतापूर्वक भरी।

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दुनिया का पहला 10-टन इलेक्ट्रिक यात्री विमान CE-25A पिछले इलेक्ट्रिक विमानों से कितना अलग है?

19-सीटर कमर्शियल श्रेणी में पहला विमान: हालांकि 21 अक्टूबर 1973 को ऑस्ट्रिया में 'Militky MB-E1' (एक मोटर ग्लाइडर) को किसी व्यक्ति को साथ लेकर बैटरी-इलेक्ट्रिक पावर पर उड़ने वाले दुनिया के पहले पूर्ण आकार के इलेक्ट्रिक विमान के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन चीन का CE-25A दुनिया का पहला 19-सीटर, 10-टन-क्लास बैटरी-इलेक्ट्रिक कमर्शियल यात्री विमान है।

हालांकि 21 अक्टूबर 1973 को ऑस्ट्रिया में 'Militky MB-E1' (एक मोटर ग्लाइडर) को किसी व्यक्ति को साथ लेकर बैटरी-इलेक्ट्रिक पावर पर उड़ने वाले दुनिया के पहले पूर्ण आकार के इलेक्ट्रिक विमान के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन चीन का CE-25A दुनिया का पहला 19-सीटर, 10-टन-क्लास बैटरी-इलेक्ट्रिक कमर्शियल यात्री विमान है। विज्ञापन विज्ञापन अन्य वैश्विक प्रोजेक्ट्स से तुलना: इजरायल ने भी नौ यात्रियों और दो क्रू सदस्यों की क्षमता वाले इलेक्ट्रिक विमान 'Eviation Alice' का एक प्रोटोटाइप विकसित किया था, लेकिन उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया।

CE-25A की रेंज, स्पीड और तकनीकी क्षमताएं क्या हैं?

रफ्तार और रेंज: CCTV की रिपोर्ट के अनुसार, CE-25A की क्रूजिंग स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यह एक बार चार्ज होने पर 400 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है।

CCTV की रिपोर्ट के अनुसार, CE-25A की क्रूजिंग स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यह एक बार चार्ज होने पर 400 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है। ऊंचाई: यह विमान 2,400 मीटर की क्रूजिंग ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है।

इस विमान को किन कंपनियों ने मिलकर तैयार किया है और वैश्विक एविएशन पर इसका क्या असर होगा?

COMAC और CATL की साझेदारी: CE-25A को चीन की सरकारी एयरोस्पेस निर्माता कंपनी कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना (COMAC), दिग्गज बैटरी निर्माता CATL, शंघाई जिओ टोंग यूनिवर्सिटी और अन्य भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

CE-25A को चीन की सरकारी एयरोस्पेस निर्माता कंपनी कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना (COMAC), दिग्गज बैटरी निर्माता CATL, शंघाई जिओ टोंग यूनिवर्सिटी और अन्य भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। सर्टिफिकेशन और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड: इससे पहले CE-25A ने 19 मानवरहित स्वायत्त उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए थे। चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन (CAAC) ने टाइप सर्टिफिकेट के लिए COMAC का आवेदन स्वीकार कर लिया है। COMAC ने बताया कि उड़ान के दौरान विमान ने सामान्य रूप से काम किया और सभी परफॉर्मेंस मानक उम्मीदों पर खरे उतरे।

इससे पहले CE-25A ने 19 मानवरहित स्वायत्त उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए थे। चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन (CAAC) ने टाइप सर्टिफिकेट के लिए COMAC का आवेदन स्वीकार कर लिया है। COMAC ने बताया कि उड़ान के दौरान विमान ने सामान्य रूप से काम किया और सभी परफॉर्मेंस मानक उम्मीदों पर खरे उतरे। भारत और दुनिया के लिए प्रेरणा: CE-25A की यह सफलता निश्चित रूप से भारत और अन्य देशों को भी ऐसे बैटरी-संचालित इलेक्ट्रिक विमान विकसित करने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे वायुमंडल की ऊपरी परतों में पारंपरिक विमान ईंधन (ATF) से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी।

चीन के सरकारी टेलीविजन ब्रॉडकास्टर CCTV के अनुसार, पूर्वी चीन के शांडोंग प्रांत के बिनझोउ (Binzhou) में हुई इस ऐतिहासिक उड़ान के दौरान विमान में दो पायलट और एक फ्लाइट-टेस्ट इंजीनियर सवार थे। कंपनी के मुताबिक, पूरा परीक्षण सत्र लगभग एक घंटे (57 मिनट और 46 सेकंड) तक चला, जिसमें विमान ने 16 मिनट से थोड़ा अधिक समय हवा में बिताया और 60.4 किलोमीटर की दूरी तय की।इलेक्ट्रिक उड़ानों के इतिहास में पहले भी कुछ प्रयोग हुए हैं, लेकिन कमर्शियल पैसेंजर श्रेणी में CE-25A ने एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है:मुख्य रूप से इंटरसिटी (दो शहरों के बीच) कमर्शियल उड़ानों के लिए डिजाइन किए गए इस विमान के स्पेसिफिकेशंस क्षेत्रीय हवाई यात्रा के लिहाज से बेहद व्यावहारिक हैं:इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पीछे चीन की प्रमुख एयरोस्पेस और बैटरी कंपनियों का संयुक्त प्रयास है: