कम बजट में पुरानी कार खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान: हजारों रुपये बचाने में मिलेगी मदद!

टाइट बजट का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप किसी खराब कार से समझौता कर लें। बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको कार की जांच को लेकर और अधिक सतर्क होना चाहिए। सेकेंड-हैंड कार खरीदते समय ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी पर अतिरिक्त खर्च खरीद के वक्त नहीं करते। बल्कि उसके अगले छह महीनों के दौरान करते हैं। जैसे क्लच किट, टायर, सस्पेंशन बुश और वह बैटरी जो कागजों पर दस्तखत करने से पहले ही आधी दम तोड़ चुकी थी। असल में कार खरीदने की पूरी प्रक्रिया वही होती है जहां या तो पैसे बचते हैं या फिर चुपचाप पानी की तरह बह जाते हैं।

सिर्फ 'स्टिकर प्राइस' नहीं, बल्कि असल बजट कैसे तय करें?

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बड़ी भूल: होता यह है कि खरीदार थोड़ा सा नया मॉडल पाने के चक्कर में अपने तय बजट के बिल्कुल आखिरी छोर तक पहुंच जाता है, डील से खुश होता है, लेकिन पैसे खत्म होने के कारण टाइमिंग बेल्ट बदलने में देरी कर देता है या 5 साल पुराने टायरों पर ही गाड़ी दौड़ाता रहता है। वह शुरुआती बचत एक सीजन के भीतर ही गायब हो जाती है।

होता यह है कि खरीदार थोड़ा सा नया मॉडल पाने के चक्कर में अपने तय बजट के बिल्कुल आखिरी छोर तक पहुंच जाता है, डील से खुश होता है, लेकिन पैसे खत्म होने के कारण टाइमिंग बेल्ट बदलने में देरी कर देता है या 5 साल पुराने टायरों पर ही गाड़ी दौड़ाता रहता है। वह शुरुआती बचत एक सीजन के भीतर ही गायब हो जाती है। विज्ञापन विज्ञापन सेगमेंट का ध्यान रखें: सेगमेंट का संदर्भ जितना लोग समझते हैं, उससे कहीं अधिक मायने रखता है। समान कीमत पर आने वाली कोई यूरोपीय हैचबैक कार रखने में दोगुनी महंगी पड़ सकती है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से स्पेयर पार्ट्स और सेंसर मंगाने में हफ्ते भर का समय लग जाता है।

कार का मुआयना करते समय किन बातों की जांच से पता चलता है कि वह पैसा खाने वाली गाड़ी तो नहीं?

पेंट थिकनेस गेज: जब आप निजी तौर पर कार देखने जाएं, तो पेंट की मोटाई मापने वाला यह उपकरण आपके सबसे काम आ सकता है। भारत में बिकने वाली अधिकांश मास-मार्केट कारों का फैक्ट्री पेंट एक निश्चित दायरे में होता है, और यदि किसी पैनल पर रीडिंग बहुत ज्यादा आती है, तो इसका मतलब है कि वह हिस्सा दोबारा पेंट किया गया है। एक दरवाजा दोबारा पेंट होना सामान्य है, लेकिन तीन जुड़े हुए पैनल और एक पिलर का रीपेंट होना किसी बड़े स्ट्रक्चरल रिपेयर की तरफ इशारा करता है।

जब आप निजी तौर पर कार देखने जाएं, तो पेंट की मोटाई मापने वाला यह उपकरण आपके सबसे काम आ सकता है। भारत में बिकने वाली अधिकांश मास-मार्केट कारों का फैक्ट्री पेंट एक निश्चित दायरे में होता है, और यदि किसी पैनल पर रीडिंग बहुत ज्यादा आती है, तो इसका मतलब है कि वह हिस्सा दोबारा पेंट किया गया है। एक दरवाजा दोबारा पेंट होना सामान्य है, लेकिन तीन जुड़े हुए पैनल और एक पिलर का रीपेंट होना किसी बड़े स्ट्रक्चरल रिपेयर की तरफ इशारा करता है। चैसी नंबर और बूट की जांच: चैसी नंबर प्लेट पर किसी भी तरह की छेड़छाड़, जंग या ताजे पंच मार्क्स की जांच करें। बूट कार्पेट को उठाकर स्पेयर व्हील वेल में रिपल्स या गैर-फैक्ट्री वेल्डिंग की जांच करें, क्योंकि पिछली तरफ की टक्करों के निशान अक्सर यहीं छुपते हैं।

'कोल्ड स्टार्ट' इंजन से कैसे सच का पता चलता है?

10 सेकंड का नियम: हमेशा पूरी तरह ठंडे इंजन की मांग करें और पहले 10 सेकंड के लिए सिर्फ इंजन की आवाज सुनें।

हमेशा पूरी तरह ठंडे इंजन की मांग करें और पहले 10 सेकंड के लिए सिर्फ इंजन की आवाज सुनें। आप 20 मिनट की ड्राइव से जितना नहीं समझ पाएंगे, उससे कहीं ज्यादा उस शुरुआती इंजन की आवाज सुनकर जान जाएंगे। सारे खड़खड़ाहट, धुआं और आइडलिंग की समस्या सेलर द्वारा फीचर्स गिनाने से पहले ही आपके सामने आ जाएगी।

पुरानी कार खरीदते समय कौन-सी क्विक चेकलिस्ट हमेशा साथ रखनी चाहिए?

टायर DOT कोड: पांच साल से ज्यादा पुराने किसी भी टायर को तुरंत बदलना होगा, चाहे उस पर ट्रेड कितना भी बचा क्यों न हो। क्लच बाइट पॉइंट: क्लच का एंगेजमेंट पैडल के नीचे होना चाहिए, न कि एकदम ऊपर जहाँ वह पहले से ही घिसा हुआ महसूस हो। स्टीयरिंग और सस्पेंशन: स्पीड ब्रेकर से गुजरते समय स्टीयरिंग में प्ले या खड़खड़ाहट की आवाज नहीं आनी चाहिए। एसी कूलिंग: एसी की ठंडक दस मिनट की आइडलिंग के बाद परखें, न कि शोरूम में तीस सेकंड की ठंडी हवा से। सर्विस हिस्ट्री: नियमित ऑयल चेंज के इनवॉइस देखें, न कि केवल लिस्टिंग से ठीक पहले कराई गई एक साफ-सुथरी सर्विस की रसीद। ओडोमीटर फ्रॉड: पैडल रबर, स्टीयरिंग व्हील और ड्राइवर सीट के बोल्स्टर से ओडोमीटर की जांच करें। 40,000 किमी चली हुई दिखने वाली कार का पॉलिश ब्रेक पैडल और बैठा हुआ सीट कुशन यह बता देता है कि मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई है। पूरी मानसिक शांति के लिए उन लिस्टिंग को देखें जो 5 लाख से कम कीमत में पूरी तरह प्री-इंस्पेक्टर और वेरीफाइड हैं।

पहले नब्बे दिनों के लिए अलग से बजट क्यों रखना चाहिए?

कंज्यूमेबल्स: जब तक इनवॉइस से साबित न हो, तब तक इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ब्रेक फ्लूइड और कूलेंट को बदला हुआ ही मानें।

जब तक इनवॉइस से साबित न हो, तब तक इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ब्रेक फ्लूइड और कूलेंट को बदला हुआ ही मानें। बैटरी और बेल्ट: बैटरियों पर मैन्युफैक्चरिंग डेट स्टिकर होता है, और तीन साल से पुरानी बैटरी भारतीय गर्मियों में कभी भी धोखा दे सकती है। टाइमिंग बेल्ट का टूटना एक महंगा सरप्राइज हो सकता है। इसलिए सेलर से उसकी रसीद की मांग जरूर करें। रसीद न मिलने पर रिप्लेसमेंट का खर्च अपनी बोली में से कम कर लें या गाड़ी छोड़ दें।

कार की वास्तविक लागत का एक बड़ा हिस्सा उसकी कीमत से बाहर होता है। वाहन ट्रांसफर चार्ज, नया बीमा, संभवतः स्मार्ट कार्ड आरसी (RC) फीस और पहली सर्विसिंग के कंज्यूमेबल्स- ये सभी चीजें कार सड़क पर उतरने से पहले ही आपका बजट बढ़ा देती हैं।भारत में सबसे सस्ती यूज्ड कार शॉर्टलिस्ट करने वाले किसी भी खरीदार को लिस्टिंग पेज खोलने से पहले ही इन खर्चों के लिए एक अलग बजट तय कर लेना चाहिए।गाड़ी के अंदर बैठने से ज्यादा समय उसके नीचे और बॉडी पार्ट्स की जांच में बिताएं:यदि आपके पहुंचने से पहले ही सेलर ने कार स्टार्ट करके गर्म रखी है, तो वह कुछ न कुछ छुपा रहा है। चाहे वह टैपेट की आवाज हो, पहले क्रैंक पर धुआं देना हो या लोड पड़ने पर बैटरी का डिस्चार्ज होना हो।बजट कार खरीदते वक्त इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच जरूर करें:यह मानकर चलें कि कार आते ही कुछ काम मांगेगी। ऐसा इसलिए नहीं कि बिक्रेता बेईमान हैं। बल्कि इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग बजट कार को सख्त शेड्यूल पर सर्विस ही नहीं कराते हैं।एक सही ढंग से सर्विस की गई बजट हैचबैक को पहले साल में कंज्यूमेबल्स के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। वहीं, जिस गाड़ी की उपेक्षा की गई हो, वह जल्दी ही सस्पेंशन, ब्रेक और क्लच के रूप में भारी खर्च मांग लेती है। और यही एक 'सस्ती' और 'महंगी' कार के बीच का असली फर्क है।