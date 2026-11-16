भारत में शुरू हुई ट्रायम्फ बोनविले T40, T40 Black और T4 की टेस्ट राइड: क्या है कीमत, फीचर्स, डिलीवरी डिटेल्स
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 16 Nov 2026 06:29 PM IST
सार
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारत में अपनी नई Bonneville T40, T40 Black और Bonneville T4 मोटरसाइकिलों की टेस्ट राइड शुरू कर दी है।
इच्छुक ग्राहक अब अपने नजदीकी अधिकृत ट्रायम्फ डीलरशिप पर जाकर इन तीनों मॉडलों को चला कर देख सकते हैं।
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विस्तार
ब्रिटिश प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स (Triumph Motorcycles) ने भारतीय बाजार में अपनी नई Bonneville T40, T40 Black और Bonneville T4 की टेस्ट राइड आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। इच्छुक खरीदार अब खरीदारी का फैसला लेने से पहले अपने नजदीकी अधिकृत ट्रायम्फ डीलरशिप पर जाकर इन तीनों मॉडर्न-क्लासिक मोटरसाइकिलों के राइडिंग अनुभव को परख सकते हैं। हालांकि, डीलरशिप और शहर के आधार पर टेस्ट राइड की उपलब्धता और शेड्यूल अलग-अलग हो सकते हैं।
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इन तीनों मोटरसाइकिलों को अक्तूबर 2026 में भारत में लॉन्च किया गया था। जिससे ट्रायम्फ के स्थानीय रूप से निर्मित 350cc पोर्टफोलियो का विस्तार हुआ है। ये नए मॉडल ब्रिटिश निर्माता की प्रतिष्ठित बोनविल रेंज की क्लासिक स्टाइलिंग को एक छोटे इंजन प्लेटफॉर्म पर पेश करते हैं।
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नई Triumph Bonneville T40, T40 Black और T4 की कीमत और इंजन की ताकत कितनी है?कंपनी ने तीनों मॉडल्स को बेहद प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उतारा है और इनमें एक ही दमदार पावरट्रेन दिया गया है:
- एक्स-शोरूम कीमतें: Triumph Bonneville T40 और T40 Black की कीमत 2.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तय की गई है। जबकि अधिक किफायती Bonneville T4 की कीमत 2.55 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है।
- 350cc TR-सीरीज इंजन: तीनों बाइक्स में ट्रायम्फ की TR-सीरीज का 350cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है। यह इंजन 7,000 rpm पर 29 PS की पावर और 5,500 rpm पर 31 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
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फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में Bonneville T40 और T4 में क्या अंतर है?भले ही तीनों बाइक्स पारंपरिक बोनविल डिजाइन लैंग्वेज- जैसे गोल हेडलैम्प, टियरड्रॉप आकार का फ्यूल टैंक, ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर, स्पोक व्हील्स और क्लासिक एग्जॉस्ट- को बरकरार रखती हैं,।लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में बड़ा अंतर है:
- Bonneville T40 और T40 Black के प्रीमियम फीचर्स: इन दोनों मॉडल्स में अधिक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज मिलता है। इनमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन और म्यूजिक कंट्रोल के साथ एक गोलाकार TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। इसके अलावा इनमें पांच राइडिंग मोड्स, क्रूज कंट्रोल, लीन-सेंसिटिव कॉर्नरिंग ABS और कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं।
- Bonneville T4 के किफायती फीचर्स: लाइनअप में अधिक सुलभ मॉडल के रूप में पेश की गई Bonneville T4 में थोड़ा सरल इक्विपमेंट पैकेज मिलता है। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन वाला कलर LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल, तीन राइडिंग मोड्स, डुअल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। हालांकि, इसमें क्रूज कंट्रोल और लीन-सेंसिटिव राइडर एड्स नहीं मिलते हैं।
तीनों बाइक्स की डिलीवरी कब से शुरू होगी?टेस्ट राइड शुरू होने के साथ ही संभावित खरीदार अब इन बाइक्स की इंजन परफॉर्मेंस, एर्गोनॉमिक्स और हैंडलिंग का आकलन करके सही मॉडल चुन सकते हैं:
- T40 और T40 Black की डिलीवरी: ट्रायम्फ ने Bonneville T40 और T40 Black की डिलीवरी नवंबर 2026 के दूसरे सप्ताह से शुरू करने का कार्यक्रम तय किया है।
- Bonneville T4 के लिए करना होगा इंतजार: दूसरी ओर, Bonneville T4 चुनने वाले ग्राहकों को थोड़ा लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि इसकी डिलीवरी जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है।