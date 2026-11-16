भारत में शुरू हुई ट्रायम्फ बोनविले T40, T40 Black और T4 की टेस्ट राइड: क्या है कीमत, फीचर्स, डिलीवरी डिटेल्स

ब्रिटिश प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स (Triumph Motorcycles) ने भारतीय बाजार में अपनी नई Bonneville T40, T40 Black और Bonneville T4 की टेस्ट राइड आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। इच्छुक खरीदार अब खरीदारी का फैसला लेने से पहले अपने नजदीकी अधिकृत ट्रायम्फ डीलरशिप पर जाकर इन तीनों मॉडर्न-क्लासिक मोटरसाइकिलों के राइडिंग अनुभव को परख सकते हैं। हालांकि, डीलरशिप और शहर के आधार पर टेस्ट राइड की उपलब्धता और शेड्यूल अलग-अलग हो सकते हैं।

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