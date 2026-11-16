नॉर्टन Atlas GT और Manx R के डिजाइन पेटेंट भारत में दर्ज: क्या ये 2027 में लॉन्च की तैयारी का इशारा है?

टीवीएस (TVS) के स्वामित्व वाली प्रतिष्ठित ब्रिटिश मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी नॉर्टन (Norton) की भारत में एंट्री की योजनाएं अब ठोस आकार लेती नजर आ रही हैं। कंपनी ने भारत में अपनी दो दमदार बाइक्स- Atlas GT टूरर और Manx R सुपरस्पोर्ट के डिजाइन पेटेंट दर्ज कराए हैं। यह कदम अगले साल दोनों मॉडल्स की संभावित भारतीय लॉन्चिंग की ओर स्पष्ट इशारा करता है। हालांकि, कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी मॉडल के भारत आगमन की पुष्टि नहीं की है और डिजाइन पेटेंट लॉन्च की पक्की गारंटी नहीं होते। लेकिन कंपनियां आमतौर पर किसी खास बाजार की तैयारी करते समय ही इन्हें फाइल करती हैं।

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