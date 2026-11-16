नॉर्टन Atlas GT और Manx R के डिजाइन पेटेंट भारत में दर्ज: क्या ये 2027 में लॉन्च की तैयारी का इशारा है?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 16 Nov 2026 05:41 PM IST
सार
- टीवीएस के स्वामित्व वाली ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी Norton की भारत में एंट्री की तैयारियां आगे बढ़ती नजर आ रही हैं।
- कंपनी ने अपनी दो प्रीमियम मोटरसाइकिलों Atlas GT टूरर और Manx R सुपरस्पोर्ट के डिजाइन पेटेंट भारत में दर्ज कराए हैं।
विज्ञापन
विस्तार
टीवीएस (TVS) के स्वामित्व वाली प्रतिष्ठित ब्रिटिश मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी नॉर्टन (Norton) की भारत में एंट्री की योजनाएं अब ठोस आकार लेती नजर आ रही हैं। कंपनी ने भारत में अपनी दो दमदार बाइक्स- Atlas GT टूरर और Manx R सुपरस्पोर्ट के डिजाइन पेटेंट दर्ज कराए हैं। यह कदम अगले साल दोनों मॉडल्स की संभावित भारतीय लॉन्चिंग की ओर स्पष्ट इशारा करता है। हालांकि, कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी मॉडल के भारत आगमन की पुष्टि नहीं की है और डिजाइन पेटेंट लॉन्च की पक्की गारंटी नहीं होते। लेकिन कंपनियां आमतौर पर किसी खास बाजार की तैयारी करते समय ही इन्हें फाइल करती हैं।
विज्ञापन
गौरतलब है कि TVS ने 2020 में नॉर्टन का अधिग्रहण किया था और तब से ब्रांड को फिर से खड़ा करने के लिए भारी निवेश किया है। नॉर्टन भारत में पहले ही Manx R का पेटेंट करा चुकी है, और अब Atlas GT के जुड़ने से संकेत मिलता है कि TVS घरेलू प्रीमियम सेगमेंट के लिए दोनों मोटरसाइकिलों का मूल्यांकन कर रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक रही इन बाइक्स के अलावा नॉर्टन के पोर्टफोलियो में Manx नेकेड और एक आगामी 450cc रोडस्टर भी शामिल है, जो भारत में बिक्री शुरू होने पर कंपनी को एक मजबूत रेंज प्रदान करेगा।
विज्ञापन
मिडिल-वेट टूरर Norton Atlas GT में क्या खास फीचर्स और इंजन स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं?Atlas GT कंपनी के 585cc एडवेंचर प्लेटफॉर्म का अधिक रोड-फोकस्ड (सड़क पर लंबी दूरी तय करने के अनुकूल) वर्जन है। स्टैंडर्ड Atlas में जहां वायर-स्पोक व्हील्स मिलते हैं, वहीं GT में दोनों सिरों पर अलॉय व्हील्स दिए जाने की उम्मीद है, जो इसे एक हार्डकोर ऑफ-रोडर के बजाय लॉन्ग-डिस्टेंस टूरर के रूप में स्थापित करता है:
विज्ञापन
- इंजन और परफॉर्मेंस: इसमें 270-डिग्री क्रैंक वाला 585cc DOHC पैरेलल-ट्विन इंजन मिलने की संभावना है। यह मोटर 9,300 rpm पर 69 bhp की पावर और 7,500 rpm पर 57.5 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जिसे स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर वाले 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
- हार्डवेयर और डाइमेंशन्स: Atlas प्लेटफॉर्म से साझा किए जाने वाले हार्डवेयर में 15.4-लीटर फ्यूल टैंक, 845mm सीट हाइट, 220mm ग्राउंड क्लीयरेंस और 1,465mm व्हीलबेस शामिल हैं। सस्पेंशन और ब्रेकिंग के लिए 180mm ट्रैवल वाले KYB फुली एडजस्टेबल USD फोर्क्स, फ्रंट में ट्विन 320mm डिस्क और रियर में 270mm डिस्क ब्रेक मिलते हैं। 19-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर व्हील कॉम्बिनेशन इसके रोड-फोकस्ड चरित्र को मजबूत करता है।
- हाई-टेक फीचर्स (Atlas Apex): इसके हायर-स्पेक वर्जन 'Atlas Apex' में इलेक्ट्रॉनिक कंबाइंड ब्रेकिंग, हीटेड ग्रिप्स, टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग (TPMS), व्हीकल होल्ड असिस्ट, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और कॉर्नरिंग लाइट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही ब्लूटूथ, नेविगेशन, GoPro कंट्रोल, टेलीमैटिक्स और Norton Rider ऐप इंटीग्रेशन वाला 8-इंच का TFT टचस्क्रीन भी पैकेज का हिस्सा है।
सुपरबाइक Norton Manx R की पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रैक-फोकस्ड खूबियां क्या हैं?नॉर्टन की रेंज के दूसरे छोर पर Manx R मौजूद है, जो 200bhp सुपरबाइक क्लास को टक्कर देने के लिए डिजाइन की गई एक दमदार 1,200cc V4 सुपरस्पोर्ट बाइक है:
- पावरफुल V4 इंजन: इसका 72-डिग्री V4 इंजन 11,500 rpm पर 206 bhp की जबरदस्त पावर और 9,000 rpm पर 130 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। इसे बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
- एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और टायर्स: बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स सूट में सिक्स-एक्सिस IMU शामिल है, जो व्हीली कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्लाइड कंट्रोल के साथ-साथ मल्टीपल राइडिंग मोड्स और 8-इंच TFT डिस्प्ले प्रदान करता है। ट्रैक पर बेहतरीन पकड़ और ब्रेकिंग के लिए इसमें Brembo Hypure कैलिपर्स और Pirelli Diablo Supercorsa SP V4 टायर्स (फ्रंट में 120-सेक्शन और रियर में 200-सेक्शन) दिए गए हैं।
- चार वेरिएंट्स और हल्का वजन: नॉर्टन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर Manx R को Standard, Apex, Signature और First Edition ट्रिम्स में पेश करती है। Apex ट्रिम में सेमी-एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडजस्टेबल मार्जोची सस्पेंशन और ओजी रेसिंग फोर्ज्ड व्हील्स मिलते हैं। जबकि Signature और First Edition में कार्बन-फाइबर बॉडीवर्क और रोबोटॉक्स बुलेट प्रो कार्बन व्हील्स जोड़े गए हैं। टाइटेनियम कंपोनेंट्स के उपयोग के कारण First Edition का कर्ब वेट घटकर 201 किलोग्राम रह जाता है (जबकि स्टैंडर्ड वर्जन का वजन 210 किलोग्राम है)। खास बात यह है कि दुनिया भर में इसके केवल 150 First Edition यूनिट्स ही बनाए जाएंगे।