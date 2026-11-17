ब्रिटिश प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स (Triumph Motorcycles) ने वैश्विक स्तर पर अपनी नई 2027 स्ट्रीट ट्रिपल 798 RS (2027 Street Triple 798 RS) से पर्दा उठा दिया है और साथ ही इसकी भारतीय कीमत का भी एलान कर दिया है। भारत में इस दमदार स्ट्रीटफाइटर की शुरुआती कीमत 14.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस अपडेटेड मॉडल का सबसे बड़ा आकर्षण इसका नया और बड़ा 798 cc इंजन है, जिसने पिछले मॉडल की 765 cc यूनिट की जगह ली है। इसके अलावा, नए और हल्के चेसिस की बदौलत बाइक का वजन भी पहले के मुकाबले कम हो गया है।
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2027 Triumph Street Triple 798 RS
- फोटो : Triumph Motorcycles
नए 798cc इंजन में क्या बड़े मैकेनिकल बदलाव किए गए हैं और इसकी ताकत कितनी बढ़ी है?
नया 798cc ट्रिपल-सिलेंडर इंजन पहले की तरह 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है, लेकिन अब यह कहीं ज्यादा आक्रामक परफॉर्मेंस देता है:
- बढ़ी हुई पावर और टॉर्क: यह इंजन 11,500 rpm पर 133 bhp की पावर और 9,250 rpm पर 86 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो पिछले मॉडल की तुलना में 4.9 bhp और 6 Nm अधिक है। कंपनी का दावा है कि नया इंजन केवल पीक आउटपुट पर ही नहीं, बल्कि पूरी रेव रेंज में 10 प्रतिशत अधिक टॉर्क प्रदान करता है।
- 5 किलोग्राम हल्का वजन: अपडेटेड मोटरसाइकिल पहले से 5 किलोग्राम हल्की हो गई है, जिससे इसका कुल कर्ब वेट घटकर 183 किलोग्राम रह गया है।
- इंजन के अंदरूनी अपग्रेड्स: अतिरिक्त परफॉर्मेंस को संभालने के लिए इंजन के भीतर कई बदलाव किए गए हैं। इसमें DLC-कोटेड फिंगर फॉलोअर्स के साथ लो-इनर्शिया वाल्वट्रेन, अधिक आक्रामक कैम प्रोफाइल, बड़े वाल्व और उच्च कम्प्रेशन रेशियो दिया गया है। बेहतर एयरफ्लो और थ्रॉटल रिस्पॉन्स के लिए ट्रायम्फ ने इनटेक, कम्बशन चैंबर और एग्जॉस्ट सिस्टम को भी री-वर्क किया है, जबकि गियरबॉक्स, क्रैंककेस, क्लच और प्राइमरी-ड्राइव कंपोनेंट्स को भी अपग्रेड किया गया है।
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नया चेसिस, सस्पेंशन और एर्गोनॉमिक्स ट्रैक और सड़क पर हैंडलिंग को कैसे बेहतर बनाते हैं?
इंजन के अलावा ट्रायम्फ ने बाइक के हार्डवेयर और राइडिंग पोजीशन में भी व्यापक सुधार किए हैं:
- नया एल्युमीनियम फ्रेम और बेहतर ज्योमेट्री: कंपनी ने पूरी तरह से नया एल्युमीनियम फ्रेम, सबफ्रेम और री-डिजाइन किया गया स्विंगआर्म विकसित किया है। चेसिस ज्योमेट्री को भी बदला गया है, जिसमें तेज मोड़ लेने के लिए स्टीपर रेक और कम ट्रेल रखा गया है। ट्रैक पर ज्यादा लीन एंगल के लिए ग्राउंड क्लीयरेंस भी बढ़ाया गया है।
- प्रीमियम सस्पेंशन, ब्रेकिंग और चौड़े टायर: सस्पेंशन के लिए फ्रंट में फुली एडजस्टेबल 41 mm Showa बिग पिस्टन फोर्क्स और रियर में Öhlins STX46 मोनोशॉक मिलता है। ब्रेकिंग की जिम्मेदारी फ्रंट में 310 mm डिस्क के साथ ब्रेम्बो स्टाइलमा कैलिपर्स और रियर में 220 mm डिस्क पर है। टायर साइज भी बढ़ाया गया है, अब रियर में पिछले 180-सेक्शन की जगह चौड़ा 190-सेक्शन टायर मिलता है, और पिरेली डियाब्लो सुपरकोर्सा एसपी V3 टायर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।
- आरामदायक एर्गोनॉमिक्स: राइडर को बेहतर कंट्रोल देने के लिए हैंडलबार को 20 mm चौड़ा किया गया है। इसकी स्टैंडर्ड सीट हाइट 836 mm है, लेकिन कम कद वाले राइडर्स वैकल्पिक लो-सीट और सस्पेंशन लिंकेज की मदद से इसे 45 mm तक कम कर सकते हैं।
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नई Street Triple 798 RS में कौन-कौन से हाई-टेक फीचर्स और राइडर एड्स जोड़े गए हैं?
इस नई नेकेड सुपरबाइक का इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर पैकेज पहले से काफी बड़ा और आधुनिक हो गया है:
- 7-इंच Bosch टचस्क्रीन डिस्प्ले: इसमें नया 7-इंच का बॉश टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। सुरक्षा के लिहाज से टचस्क्रीन केवल बाइक रुकने पर या 2 kmph से कम स्पीड पर काम करती है, जबकि चलते समय स्विचगियर और वॉयस कमांड से इसे नियंत्रित किया जा सकता है।
- 7 राइडिंग मोड्स और एडवांस सेफ्टी: बाइक में कुल सात राइडिंग मोड्स- Eco, Rain, Road, Sport और Track के साथ दो कन्फिगरेबल Rider मोड्स मिलते हैं। राइडर एड्स में लॉन्च कंट्रोल, फ्रंट व्हील लिफ्ट कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल और रियर-व्हील स्लाइड कंट्रोल वाला ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस सिस्टम शामिल है।
- अन्य आधुनिक फीचर्स: क्लचलेस अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट के लिए ट्रायम्फ शिफ्ट असिस्ट (क्विकशिफ्टर) दिया गया है। वहीं क्रूज कंट्रोल अब सेट स्पीड को रद्द किए बिना गियर बदलने की सुविधा देता है। इसके अलावा एडेप्टिव कॉर्नरिंग लाइट्स, USB-C चार्जिंग पोर्ट और विकल्प के तौर पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी उपलब्ध है।
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बाइक के डिजाइन और कलर ऑप्शन्स की कीमत में क्या अंतर है?
- आइकॉनिक लुक में नयापन: स्ट्रीट ट्रिपल का जाना-पहचाना ट्विन-हेडलैम्प लुक बरकरार रखा गया है, लेकिन नई RS में री-डिजाइन किए गए DRLs और प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलता है, जबकि रियर इंडिकेटर्स में मल्टीपल फंक्शन शामिल किए गए हैं।
- तीन कलर विकल्प और अतिरिक्त कीमत: यह बाइक तीन रंगों में उपलब्ध होगी। इसमें सैफायर ब्लैक स्टैंडर्ड रंग है, जबकि अन्य दो विकल्पों - इंटरस्टेलर ब्लू और कार्निवल रेड को चुनने पर एक्स-शोरूम कीमत से 30,000 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। इसके साथ ही कंपनी ने लंबी वैकल्पिक एक्सेसरीज की लिस्ट भी पेश की है।