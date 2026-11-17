दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी ह्यूंदै (Hyundai) ने 20 नवंबर को होने वाले आधिकारिक डेब्यू से पहले ही अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी ह्यूंदै नीरा (Hyundai Neira) के प्रोडक्शन-रेडी वर्जन से पर्दा उठा दिया है। इंडोनेशिया के 'नीरा' क्षेत्र के नाम पर रखी गई यह इलेक्ट्रिक एमपीवी इंडोनेशियाई बाजार में ह्यूंदै की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार होगी। कंपनी इस सप्ताह के अंत में होने वाली लॉन्चिंग से पहले पूरे देश में इस मॉडल को प्रदर्शित कर रही है।

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