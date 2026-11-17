ह्यूंदै नीरा इलेक्ट्रिक 7-सीटर MPV से उठा पर्दा: 490 km की रेंज, ADAS फीचर्स से लैस, भारत में कब होगी लॉन्च?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 17 Nov 2026 06:28 PM IST
सार
- Hyundai ने अपनी नई इलेक्ट्रिक MPV Neira के प्रोडक्शन-रेडी मॉडल से पर्दा उठा दिया है।
- यह मॉडल Kia Carens Clavis EV के मुकाबले Hyundai की पेशकश होगी और इसमें उसी के समान फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और पावरट्रेन विकल्प मिलने की उम्मीद है।
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विस्तार
दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी ह्यूंदै (Hyundai) ने 20 नवंबर को होने वाले आधिकारिक डेब्यू से पहले ही अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी ह्यूंदै नीरा (Hyundai Neira) के प्रोडक्शन-रेडी वर्जन से पर्दा उठा दिया है। इंडोनेशिया के 'नीरा' क्षेत्र के नाम पर रखी गई यह इलेक्ट्रिक एमपीवी इंडोनेशियाई बाजार में ह्यूंदै की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार होगी। कंपनी इस सप्ताह के अंत में होने वाली लॉन्चिंग से पहले पूरे देश में इस मॉडल को प्रदर्शित कर रही है।
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आगामी Hyundai Neira मुख्य रूप से Kia Carens Clavis EV का ह्यूंदै समकक्ष मॉडल है। और उम्मीद है कि यह इसके प्रमुख फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और पावरट्रेन विकल्पों को साझा करेगी। ताजा तस्वीरों से पता चलता है कि प्रोडक्शन-स्पेक Neira ने पहले दिखाए गए कॉन्सेप्ट मॉडल के डिजाइन को पूरी तरह बरकरार रखा है। और इसके एक्सटीरियर, जिसमें फ्रंट ग्रिल, हेडलैम्प डिजाइन और व्हील प्रोफाइल शामिल हैं, में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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नई Hyundai Neira के केबिन और सेफ्टी फीचर्स में क्या खास मिलने वाला है?हालांकि ह्यूंदै ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसके केबिन की तस्वीरें साझा नहीं की हैं, लेकिन इसके इंटीरियर और फीचर्स को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आ चुकी हैं:
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- Kia Carens Clavis EV जैसा इंटीरियर: उम्मीद है कि Neira में Kia Carens Clavis EV जैसा ही केबिन देखने को मिलेगा, जिसमें जाना-पहचाना डैशबोर्ड लेआउट और आधुनिक इक्विपमेंट पैकेज शामिल हो सकता है।
- 360-डिग्री कैमरा और Level 2 ADAS: ह्यूंदै ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि इस इलेक्ट्रिक एमपीवी में सुरक्षा के लिए 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (Level 2 ADAS) दिया जाएगा।
Hyundai Neira की बैटरी क्षमता, ड्राइविंग रेंज और पावर आउटपुट कितना होगा?डीलर सूत्रों के अनुसार, यह इलेक्ट्रिक एमपीवी तीन वेरिएंट्स और दो बैटरी कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध होने की उम्मीद है:
- 42 kWh बैटरी पैक: इसका एंट्री-लेवल बैटरी विकल्प 42 kWh यूनिट होगा, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 404 किमी तक की दावा की गई ड्राइविंग रेंज प्रदान करेगा।
- 51.4 kWh एक्सटेंडेड-रेंज बैटरी: बड़ा 51.4 kWh बैटरी पैक एक्सटेंडेड-रेंज कॉन्फिगरेशन के रूप में काम करेगा, जिससे सिंगल चार्ज पर 490 किमी तक की रेंज मिलने की उम्मीद है।
- मोटर और परफॉर्मेंस: दोनों ही बैटरी वर्जन में फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की संभावना है, जो 171 bhp की पावर और 255 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगी।
भारत में Hyundai Neira कब लॉन्च होगी और किन गाड़ियों से इसका सीधा मुकाबला होगा?भारतीय बाजार के लिहाज से भी यह मॉडल बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि देश के बढ़ते एमपीवी सेगमेंट में ह्यूंदै अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है:
- 2027 में संभावित लॉन्च और ICE विकल्प: Hyundai Neira उन इलेक्ट्रिक वाहनों में शामिल है जिनके 2027 में भारत आने की उम्मीद है। खास बात यह है कि कंपनी भारतीय बाजार में इस एमपीवी को इंटरनल कंबशन इंजन (ICE - पेट्रोल/डीजल) पावरट्रेन के साथ भी पेश कर सकती है।
- सेगमेंट में कड़ी टक्कर: भारत में लॉन्च होने पर इसका सीधा मुकाबला Maruti Suzuki Ertiga, Toyota Rumion और Kia Carens जैसी पॉपुलर गाड़ियों से होगा। गौरतलब है कि Kia Carens Clavis पहले से ही इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है। जबकि ह्यूंदै की Neira और मारुति सुजुकी की आगामी एमपीवी (आंतरिक कोडनेम YMC) के भी 2027 में इस सेगमेंट में शामिल होने की उम्मीद है।