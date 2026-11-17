ह्युंदै इंडिया के लिए अक्टूबर 2026 अब तक का सबसे बड़ा महीना साबित हुआ। कंपनी ने इस महीने 62,799 यात्री वाहन फैक्ट्री से डीलरों को भेजे, जो उसका सबसे ऊंचा मासिक आंकड़ा है। इसमें नई एसयूवी बेयोन का भी योगदान रहा, जिसे 26 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। सिर्फ लॉन्च वाले महीने में ही इसकी 3,449 यूनिट फैक्ट्री से डिस्पैच हो गईं। आइए जानते हैं बाकी मॉडलों का हाल, बेयोन की खूबियां और कंपनी की आगे की योजना क्या है।

पहले ही महीने में बेयोन का आंकड़ा

ह्युंदै ने बेयोन की बुकिंग 23 सितंबर को शुरू की थी और 26 अक्टूबर को इसे बाजार में उतारा। अक्टूबर में कंपनी ने इसकी 3,449 यूनिट फैक्ट्री से डीलरों को भेजीं। यह आंकड़ा ह्युंदै की कुल थोक बिक्री का 5 फीसदी और उस महीने भेजी गई 43,689 एसयूवी का 8 फीसदी बैठता है। कंपनी के मॉडलों की सूची में बेयोन पहले ही महीने में सातवें नंबर पर रही। हालांकि ये आंकड़े डीलरों तक भेजी गई गाड़ियों के हैं, ग्राहकों को हुई बिक्री के नहीं हैं।

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बेयोन में क्या है खास?

बेयोन 4.2 मीटर लंबी मिडसाइज एसयूवी है, जिसे ह्युंदै के चेन्नई प्लांट में बनाया जाता है। इसे लेफ्ट और राइट, दोनों हैंड-ड्राइव में तैयार किया जाता है, ताकि 50 से ज्यादा देशों को निर्यात हो सके। कंपनी की मिडसाइज एसयूवी लाइन-अप में यह क्रेटा से नीचे आती है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख से 18.15 लाख रुपये के बीच है। यह ग्लोबल K एन्हांस्ड प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसके बारे में ह्युंदै का कहना है कि वह भारतीय क्रैश टेस्ट के 5-स्टार मानक पूरे करने के लिए बना है। भारत एनसीएपी के नतीजे साल के आखिर तक आने की उम्मीद है।

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इंजन, गियरबॉक्स और सीएनजी की तैयारी

बेयोन में सिर्फ एक इंजन का विकल्प है, 1.5 लीटर का चार सिलिंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 115hp की ताकत और 144Nm का टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक का विकल्प मिलता है। हुंडई जनवरी 2027 में इसका सीएनजी वर्जन भी लाएगी, जो कंपनी की भारत में पहली सीएनजी मिडसाइज एसयूवी होगी। बाजार में इसका मुकाबला मारुति विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन ताइगुन और एमजी एस्टर से होगा।

बाकी मॉडलों का हाल क्या है?

क्रेटा 17,955 यूनिट के साथ ह्युंदै की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही और कुल थोक बिक्री में उसका हिस्सा 29 फीसदी रहा। हालांकि सालाना आधार पर उसकी बिक्री 2 फीसदी घटी, और महिंद्रा स्कॉर्पियो ने 19,353 यूनिट के साथ उसे पीछे छोड़ दिया। वेन्यू की 13,017 यूनिट (11 फीसदी ऊपर), एक्सटर की 8,509 (35 फीसदी ऊपर), ऑरा की 7,349 (26 फीसदी ऊपर), i20 की 5,528 (37 फीसदी ऊपर) और ग्रैंड i10 निओस की 5,458 (1 फीसदी ऊपर) यूनिट डिस्पैच हुईं। वर्ना सेडान की 775, अल्काजार की 758 और आयोनिक 5 की सिर्फ 1 यूनिट रही, जो पिछले साल से कम है।

साल भर का हाल और आगे का क्या है टारगेट?

अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच यानी वित्त वर्ष 2027 के सात महीनों में हुंडई ने 3,67,945 यात्री वाहन डिस्पैच किए, जो पिछले साल की इसी अवधि से 13 फीसदी ज्यादा हैं। जनवरी से अक्टूबर 2026 में आंकड़ा 5,34,523 रहा, जो 12 फीसदी की बढ़त है। नवंबर और दिसंबर की गिनती बाकी है, और कंपनी साल का अंत करीब 6,25,000 यूनिट के रिकॉर्ड के साथ करने की राह पर है। 2027 के लिए हुंडई ने क्रेटा और बेयोन की मिलाकर 2,50,000 यूनिट की सालाना बिक्री का लक्ष्य रखा है।