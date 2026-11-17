डिजिटल ट्रांजेक्शन ने भले ही हमारी जिंदगी को आसान बना दिया हो, लेकिन इसके साथ साइबर अपराधियों के नए और खतरनाक तरीके भी सामने आ रहे हैं। पुणे के खेड़ तालुका के मारकल इलाके के एक 32 वर्षीय ट्रक ड्राइवर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जहां एक साधारण सा डिजिटल लेनदेन उसके लिए भारी वित्तीय नुकसान का सबब बन गया। वाहन के फास्टैग (FASTag) को रिचार्ज करने की कोशिश के दौरान साइबर अपराधियों ने उसके मोबाइल फोन पर अनाधिकृत पहुंच हासिल कर ली। जिसके चलते बिना किसी सहमति के उसके बैंक खाते से ₹71,500 गायब हो गए।

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