फास्टैग रिचार्ज के दौरान साइबर फ्रॉड: ट्रक ड्राइवर के खाते से उड़ाए ₹71,500, जानें कैसे हुई ठगी, कैसे बचें?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 17 Nov 2026 09:45 PM IST
सार
- डिजिटल पेमेंट के जरिए FASTag रिचार्ज करना पुणे के एक 32 वर्षीय ट्रक ड्राइवर को भारी पड़ गया।
- महाराष्ट्र के खेड़ तालुका के मरकल निवासी इस ड्राइवर के बैंक खाते से कथित तौर पर साइबर अपराधियों ने 71,500 रुपये निकाल लिए।
विज्ञापन
विस्तार
डिजिटल ट्रांजेक्शन ने भले ही हमारी जिंदगी को आसान बना दिया हो, लेकिन इसके साथ साइबर अपराधियों के नए और खतरनाक तरीके भी सामने आ रहे हैं। पुणे के खेड़ तालुका के मारकल इलाके के एक 32 वर्षीय ट्रक ड्राइवर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जहां एक साधारण सा डिजिटल लेनदेन उसके लिए भारी वित्तीय नुकसान का सबब बन गया। वाहन के फास्टैग (FASTag) को रिचार्ज करने की कोशिश के दौरान साइबर अपराधियों ने उसके मोबाइल फोन पर अनाधिकृत पहुंच हासिल कर ली। जिसके चलते बिना किसी सहमति के उसके बैंक खाते से ₹71,500 गायब हो गए।
विज्ञापन
यह पूरी घटना 3 नवंबर की है, जब पीड़ित ट्रक ड्राइवर ने अपने वाहन का 1,000 रुपये का सामान्य फास्टैग रिचार्ज करने के लिए एक यूपीआई-आधारित पेमेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था। हालांकि उस समय ट्रांजेक्शन सामान्य रूप से पूरा होता दिखा। लेकिन ड्राइवर इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसका मोबाइल डिवाइस और ऐप सुरक्षा घेरे से बाहर हो चुका है। इस अवैध गतिविधि का खुलासा तब हुआ जब अगले दिन उसने अपने किसी दोस्त को 20,000 रुपये भेजने की कोशिश की और बैंक की तरफ से 'अपर्याप्त धनराशि' का नोटिफिकेशन मिला।
विज्ञापन
फास्टैग रिचार्ज के दौरान साइबर ठगों ने इस फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया?शुरुआती जांच और तकनीकी विश्लेषण से पता चला है कि ठगों ने बेहद शातिर तरीके से डिजिटल पेमेंट सिस्टम में सेंध लगाई:
- नकली ऐप या रिमोट एक्सेस: जब ड्राइवर फास्टैग रिचार्ज कर रहा था, तब संभवतः अपराधियों ने किसी मैलवेयर या स्क्रीन-शेयरिंग/रिमोट एक्सेस के जरिए उसके फोन की गतिविधियों पर नजर रख ली या उस पर नियंत्रण पा लिया।
- तुरंत हुआ पैसों का ट्रांसफर: पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, अपराधियों ने फास्टैग रिचार्ज के ठीक तुरंत बाद पीड़ित के सेलफोन का इस्तेमाल किया और सुरक्षा उपायों को चकमा देकर पैसे सोलापुर जिले के माल्शिरस में स्थित एक बाहरी बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए।
- भनक तक नहीं लगी: पीड़ित का दावा है कि उसने कभी भी इस बड़े ट्रांजेक्शन के लिए अधिकृत नहीं किया था और न ही किसी को अपनी बैंकिंग साख या पिन साझा किया था। बैंक खाते का स्टेटमेंट देखने के बाद उसे पता चला कि उसके खाते से बड़ी रकम निकल चुकी है।
विज्ञापन
पुलिस जांच में अब तक क्या खुलासे हुए हैं और क्या कार्रवाई की गई है?जब पीड़ित को बैंक खाते से पैसे कटने का अहसास हुआ, तो उसने तुरंत आलंदी पुलिस स्टेशन में इसकी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की:
- FIR दर्ज और कानूनी धाराएं: वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर भीमा नार्के ने पुष्टि की है कि पुलिस विभाग ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है।
- मनी ट्रेल की तलाश: पुलिस वर्तमान में चोरी हुए फंड के अंतिम गंतव्य का पता लगाने और इस पूरे गिरोह के पीछे के मुख्य आरोपियों की पहचान करने के लिए डिजिटल ट्रेल को खंगाल रही है।
- साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान: इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने वाहन चालकों और आम नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की अपील की है। जांच अधिकारियों का कहना है कि किसी भी अज्ञात लिंक, थर्ड-पार्टी ऐप या संदिग्ध कस्टमर केयर नंबर के चक्कर में आने से बचना चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बैंक खाते को खाली कर सकती है। यह मामला अभी भी सक्रिय जांच के दायरे में है और पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का दावा कर रही है।