नई एसयूवी खरीदते समय केवल इंजन, माइलेज और ग्राउंड क्लीयरेंस की तुलना करना ही काफी नहीं होता। गाड़ी का ड्राइवट्रेन यह तय करता है कि सड़क पर पावर कैसे पहुंचेगी, मोड़ पर गाड़ी का नियंत्रण कैसा रहेगा और विभिन्न ड्राइविंग परिस्थितियों में उसका प्रदर्शन कैसा होगा। भारत में अधिकांश कॉम्पैक्ट और मिड-साइज एसयूवी फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) तकनीक के साथ आती हैं। जबकि महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन, बोलेरो नियो और थार के चुनिंदा वेरिएंट्स जैसी पारंपरिक एसयूवी में रियर-व्हील ड्राइव (RWD) आम है। दोनों ही लेआउट की अपनी खूबियां हैं, लेकिन कोई भी एक सिस्टम हर स्थिति में बेहतर नहीं होता।

फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) क्या है और भारतीय सड़कों पर यह इतना कारगर क्यों है?

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रोजमर्रा की ड्राइविंग में अच्छी ग्रिप: इंजन का वजन आगे के पहियों पर होने के कारण गीली सड़कों, बजरी या हल्की चढ़ाई पर (कम लोड के साथ) बेहतर ट्रैक्शन मिलता है। हालांकि, अंतिम ग्रिप टायरों की स्थिति, रफ्तार और इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम्स पर भी निर्भर करती है।

इंजन का वजन आगे के पहियों पर होने के कारण गीली सड़कों, बजरी या हल्की चढ़ाई पर (कम लोड के साथ) बेहतर ट्रैक्शन मिलता है। हालांकि, अंतिम ग्रिप टायरों की स्थिति, रफ्तार और इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम्स पर भी निर्भर करती है। विज्ञापन विज्ञापन ज्यादा केबिन स्पेस और बेहतर माइलेज: इसमें इंजन से पिछले एक्सल तक जाने वाली लंबी प्रोपेलर शाफ्ट नहीं होती, जिससे केबिन का फ्लोर समतल (Flat) रहता है और पीछे बैठने वालों को ज्यादा आराम मिलता है। कम मैकेनिकल पुर्जों और हल्के वजन के कारण यह आमतौर पर बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देता है। हालांकि वास्तविक माइलेज इंजन, गियरबॉक्स और ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करता है।

इसमें इंजन से पिछले एक्सल तक जाने वाली लंबी प्रोपेलर शाफ्ट नहीं होती, जिससे केबिन का फ्लोर समतल (Flat) रहता है और पीछे बैठने वालों को ज्यादा आराम मिलता है। कम मैकेनिकल पुर्जों और हल्के वजन के कारण यह आमतौर पर बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देता है। हालांकि वास्तविक माइलेज इंजन, गियरबॉक्स और ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करता है। आसान नियंत्रण: मोड़ पर तेज रफ्तार होने पर ये गाड़ियां 'अंडरस्टीयर' (मोड़ से थोड़ा बाहर की तरफ जाने) की प्रवृत्ति रखती हैं, जिसे सामान्य ड्राइवर आसानी से संभाल सकता है।

रियर-व्हील ड्राइव (RWD) कैसे काम करता है और इसके क्या फायदे-नुकसान हैं?

RWD के प्रमुख फायदे: एक्सेलरेशन के समय गाड़ी का वजन पीछे की ओर शिफ्ट होता है, जिससे भारी सामान या ज्यादा यात्रियों के साथ भी पिछले पहियों को बेहतरीन ट्रैक्शन मिलता है। इसके अलावा, स्टीयरिंग और पावर अलग-अलग पहियों पर बंटे होने से हैंडलिंग अधिक संतुलित महसूस होती है।

एक्सेलरेशन के समय गाड़ी का वजन पीछे की ओर शिफ्ट होता है, जिससे भारी सामान या ज्यादा यात्रियों के साथ भी पिछले पहियों को बेहतरीन ट्रैक्शन मिलता है। इसके अलावा, स्टीयरिंग और पावर अलग-अलग पहियों पर बंटे होने से हैंडलिंग अधिक संतुलित महसूस होती है। RWD की कमियां: प्रोपेलर शाफ्ट के कारण केबिन फ्लोर के बीच में एक उभार (Hump) बन जाता है, जिससे बीच वाले यात्री के पैरों की जगह कम हो जाती है। साथ ही, गाड़ी खाली होने पर फिसलन भरी सतह पर पिछले पहियों की ग्रिप कम हो सकती है और तेज मोड़ पर 'ओवरस्टीयर' (पिछले हिस्से का बाहर फिसलना) का खतरा रहता है, जिसे संभालने के लिए अनुभवी ड्राइवर की जरूरत होती है। केवल RWD होना किसी गाड़ी को ऑफ-रोड सक्षम नहीं बनाता; इसके लिए सस्पेंशन, चेसिस और टायर भी उतने ही अहम हैं।



FWD बनाम RWD: मुख्य तकनीकी अंतर क्या हैं?

पैरामीटर FWD SUV RWD SUV पावर डिलीवरी आगे के पहियों को पीछे के पहियों को प्रमुख उपयोग शहर की ड्राइविंग और हाईवे यात्रा भारी लोड ढोना, यूटिलिटी और दमदार परफॉर्मेंस केबिन फ्लोर आमतौर पर अधिक समतल बीच में उभरा हुआ हिस्सा संभव मैकेनिकल बनावट सरल और अपेक्षाकृत हल्की प्रोपेलर शाफ्ट और रियर डिफरेंशियल की आवश्यकता कॉर्नरिंग व्यवहार अंडरस्टीयर की ओर झुकाव ओवरस्टीयर की ओर झुकाव

भारतीय ड्राइविंग परिस्थितियों के हिसाब से आपको कौन-सी एसयूवी खरीदनी चाहिए?

FWD एसयूवी में इंजन की पूरी ताकत आगे के पहियों को मिलती है, जो गाड़ी को आगे बढ़ाने के साथ-साथ स्टीयरिंग का काम भी करते हैं, जबकि पिछले पहिए सिर्फ साथ चलते हैं। आधुनिक एसयूवी में यह लेआउट काफी लोकप्रिय है क्योंकि इंजन और गियरबॉक्स आगे ही फिट होने से यह सरल, कॉम्पैक्ट और किफायती होता है। भारत में Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Brezza, Tata Nexon और Mahindra XUV 3XO इसके प्रमुख उदाहरण हैं।रोजमर्रा के इस्तेमाल में FWD इन कारणों से बेहतर साबित होता है:RWD एसयूवी में आगे के पहिए केवल स्टीयरिंग संभालते हैं, जबकि इंजन की पावर गियरबॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के जरिए पिछले डिफरेंशियल और फिर पिछले पहियों को मिलती है। यह लेआउट पारंपरिक लैडर-फ्रेम एसयूवी में आम है, जैसे Mahindra Scorpio-N, Bolero, Bolero Neo, Thar OG और Thar Roxx (के RWD वेरिएंट्स; हालांकि इनमें से कुछ में 4WD विकल्प भी आता है)।भारतीय सड़कों पर ट्रैफिक, गड्ढे, मानसून और पहाड़ी रास्तों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश भारतीय खरीदारों, जिनका मुख्य उपयोग ऑफिस आना-जाना, शहर का ट्रैफिक और हाईवे ट्रिप्स है, उनके लिए FWD SUV सबसे व्यावहारिक और किफायती विकल्प है। हाईवे पर दोनों ही आरामदायक हैं, जबकि मानसून में फिसलन भरी पक्की चढ़ाई पर FWD को हल्का फायदा मिल सकता है।दूसरी ओर, यदि आप एक पारंपरिक लैडर-फ्रेम एसयूवी चाहते हैं, नियमित रूप से भारी लोड लेकर चलते हैं या रियर-ड्रिवन ड्राइविंग डायनेमिक्स पसंद करते हैं, तो RWD SUV चुनें। यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि RWD का मतलब 4WD या AWD नहीं है। गहरे कीचड़, रेत या पथरीले ऑफ-रोड रास्तों के लिए आपको एक समर्पित 4WD SUV ही चुननी चाहिए। इसलिए अपनी वास्तविक ड्राइविंग जरूरतों के अनुरूप ही सही ड्राइवट्रेन का चुनाव करें।