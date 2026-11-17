अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, तो टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए निश्चित रूप से फास्टैग (FASTag) का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक टोल तकनीक और फास्टैग होने के बावजूद महज 40 दिनों के भीतर एक ही टोल प्लाजा पर 3.27 लाख से अधिक ई-चालान जारी कर दिए गए हैं?

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क्या है यह आधुनिक 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) सिस्टम और यह कैसे काम करता है?

बिना रुके टोल वसूली: MLFF (मल्टी-लेन फ्री फ्लो) टोल टैक्स वसूलने की एक पूरी तरह से स्वचालित तकनीक है। यह टोल प्लाजा पर वाहनों के भुगतान के लिए रुकने की अनिवार्यता को समाप्त कर देती है।

MLFF (मल्टी-लेन फ्री फ्लो) टोल टैक्स वसूलने की एक पूरी तरह से स्वचालित तकनीक है। यह टोल प्लाजा पर वाहनों के भुगतान के लिए रुकने की अनिवार्यता को समाप्त कर देती है। विज्ञापन विज्ञापन FASTag और नंबर प्लेट से प्रोसेसिंग: इस सिस्टम के तहत ड्राइवरों को टोल बूथ पर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हाई-टेक सेंसर और कैमरे वाहन के FASTag और नंबर प्लेट को स्कैन करके सीधे टोल प्रोसेस कर लेते हैं।

इस सिस्टम के तहत ड्राइवरों को टोल बूथ पर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हाई-टेक सेंसर और कैमरे वाहन के FASTag और नंबर प्लेट को स्कैन करके सीधे टोल प्रोसेस कर लेते हैं। जाम से मुक्ति: इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों और ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करना है। हालांकि, परनूर टोल प्लाजा पर MLFF सिस्टम चालू होने के बावजूद महज 40 दिनों के भीतर 3.27 लाख से ज्यादा ई-चालान जारी होने से वाहन चालकों में हलचल मच गई है।

40 दिनों में परनूर टोल प्लाजा पर कितने वाहनों के चालान कटे और क्या रही वजह?

कुल 24.69 लाख वाहन गुजरे: 1 अक्तूबर से 9 नवंबर के बीच परनूर टोल प्लाजा से कुल 24.69 लाख वाहन गुजरे।

1 अक्तूबर से 9 नवंबर के बीच परनूर टोल प्लाजा से कुल 24.69 लाख वाहन गुजरे। FASTag से भुगतान: इनमें से 20.83 लाख वाहनों ने वैध FASTag का उपयोग करके सफलतापूर्वक टोल टैक्स का भुगतान किया।

इनमें से 20.83 लाख वाहनों ने वैध FASTag का उपयोग करके सफलतापूर्वक टोल टैक्स का भुगतान किया। नियमों में अनियमितता और चालान: इस अवधि के दौरान लगभग 3.85 लाख वाहनों में टोल अनुपालन से जुड़ी अनियमितताएं पाई गईं। इसके परिणामस्वरूप सिस्टम द्वारा कुल 3,27,927 ई-चालान जारी किए गए।

अब तक कितने लोगों ने जुर्माना भरा है और गलत चालान कटने पर क्या करें?

केवल 68,226 चालानों का भुगतान: गौरतलब है कि जारी किए गए कुल 3,27,927 ई-चालानों में से अब तक केवल 68,226 चालानों का ही भुगतान किया गया है। इससे NHAI को कुल 1.38 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

गौरतलब है कि जारी किए गए कुल 3,27,927 ई-चालानों में से अब तक केवल 68,226 चालानों का ही भुगतान किया गया है। इससे NHAI को कुल 1.38 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। मोबाइल पर मिलेगी जानकारी और शिकायत का विकल्प: NHAI के अनुसार, वाहन के चालान से जुड़ी सभी जानकारियां ड्राइवर के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भेजी जाएंगी। चालान जारी होने के बाद उसका समय पर भुगतान करना अनिवार्य है। हालांकि, यदि किसी वाहन चालक को लगता है कि उसका ई-चालान गलत तरीके से जारी किया गया है, तो वह आधिकारिक ई-चालान पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

यह चौंकाने वाला मामला चेन्नई-त्रिची नेशनल हाईवे पर स्थित परनूर टोल प्लाजा का है। खास बात यह है कि इस टोल प्लाजा पर अत्याधुनिक 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) सिस्टम लागू है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन चालकों के चालान कटे हैं, जिनमें FASTag यूजर्स भी प्रभावित हुए हैं। आइए इस पूरी व्यवस्था, आंकड़ों और चालान से जुड़े नियमों को विस्तार से समझते हैं।बहुत से वाहन चालकों को अभी भी MLFF तकनीक और इसके फायदों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जिसके कारण अनजाने में नियम टूट रहे हैं:भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें, तो परनूर टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही और नियम उल्लंघन की तस्वीर बेहद स्पष्ट हो जाती है:लाखों की संख्या में चालान कटने के बाद जुर्माना भरने की रफ्तार अभी काफी धीमी दिखाई दे रही है: