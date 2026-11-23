Weekly Horoscope 23 to 29 November 2026: नवंबर का नया सप्ताह 23 से 29 नवंबर तक रहने वाला है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए खास रहेगा। इस दौरान ग्रहों की स्थिति और उनके विशेष संयोग का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। इसके प्रभाव से चार राशि के जातकों को करियर में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही आर्थिक मामलों में लाभ होने और परिवार में सुख-शांति बनी रहने के योग हैं। ऐसे में आइए जानते हैं, किन चार राशियों के लिए यह सप्ताह भाग्यशाली रहने वाला है।