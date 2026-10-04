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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Saptahik Love Rashifal 05 to 11 October Weekly Love Rashifal Mesh Singh Tula Makar Kumbh in hindi

साप्ताहिक लव राशिफल: मेष, तुला और कुंभ राशि वाले इस सप्ताह संभालें रिश्ते, पुराने मुद्दे फिर आएंगे सामने

Sun, 04 Oct 2026 10:27 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 04 Oct 2026 10:27 PM IST
सार

सप्ताहिक लव राशिफल: 5 से 11 अक्तूबर 2026 का सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रह सकता है। ग्रहों की चाल का असर लव लाइफ और पार्टनर के साथ के रिश्ते पर देखने को मिलेगा। जानें सभी 12 राशियों के लिए इस सप्ताह का लव राशिफल।

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Saptahik Love Rashifal 05 to 11 October Weekly Love Rashifal Mesh Singh Tula Makar Kumbh in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Saptahik Love Rashifal:  5 से 11 अक्तूबर 2026 का सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। इस दौरान भावनाओं के साथ-साथ आपसी समझ और बातचीत भी रिश्ते की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। कुछ लोगों के सामने पुराने रिश्ते या अधूरी बातचीत फिर से आ सकती है, वहीं कुछ जातकों को अपने रिश्ते में पर्सनल स्पेस और भावनात्मक संतुलन की जरूरत महसूस होगी।
Saptahik Love Rashifal 05 to 11 October Weekly Love Rashifal Mesh Singh Tula Makar Kumbh in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक मेष लव राशिफल (Weekly Aries Love Horoscope): 

  • सप्ताह की शुरुआत में घर या परिवार की किसी बात का असर आपके मूड पर पड़ सकता है।
  • पार्टनर की सामान्य बात भी आपको ज्यादा गंभीर लग सकती है, इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें।
  • पुराने रिश्ते या अधूरी बातचीत से जुड़ा कोई विषय फिर सामने आ सकता है।
  • कपल्स के लिए जरूरी होगा कि वे पुरानी गलती पर बहस करने के बजाय आगे का रास्ता तलाशें।
  • सिंगल जातक इस सप्ताह अपनी भावनाओं और प्रेम से जुड़ी प्राथमिकताओं को लेकर ज्यादा स्पष्ट हो सकते हैं।
  • सप्ताह के अंत तक रिश्तों में स्थिति बेहतर होगी, बशर्ते आप सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनें।

 
Saptahik Love Rashifal 05 to 11 October Weekly Love Rashifal Mesh Singh Tula Makar Kumbh in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक वृष लव राशिफल (Weekly Taurus Love Horoscope): 

  • इस सप्ताह आप अपने करीबियों को लेकर ज्यादा फिक्रमंद रह सकते हैं।
  • आपकी चिंता कहीं सामने वाले के फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश में न बदल जाए, इसका ध्यान रखें।
  • रिश्ते में यह समझना जरूरी होगा कि आप जितना दे रहे हैं, उतना ही भावनात्मक सहयोग आपको मिल रहा है या नहीं।
  • पार्टनर से अपनी जरूरतों की उम्मीद करने के बजाय उन्हें खुलकर बताना बेहतर रहेगा।
  • कोई पुराना रिश्ता या बातचीत फिर से चर्चा में आ सकता है।
  • साथ में बिताया शांत और अच्छा समय रिश्ते में तनाव कम करने में मदद करेगा।

 

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Saptahik Love Rashifal 05 to 11 October Weekly Love Rashifal Mesh Singh Tula Makar Kumbh in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक मिथुन लव राशिफल (Weekly Gemini Love Horoscope): 

  • सप्ताह की शुरुआत में घर और रिश्तों से जुड़ी जिम्मेदारियां आपको थोड़ी परेशान कर सकती हैं।
  • मन में नाराजगी रखने के बजाय अपनी परेशानी पार्टनर या करीबी लोगों से साझा करें।
  • किसी दोस्त या पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से मन हल्का हो सकता है।
  • पुरानी बहस को दोबारा शुरू करने से रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है।
  • सिंगल लोगों के मन में किसी पुराने रिश्ते को लेकर विचार आ सकते हैं।
  • कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर लेने के बजाय थोड़ा समय लेकर करना आपके लिए बेहतर रहेगा।

 

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Saptahik Love Rashifal 05 to 11 October Weekly Love Rashifal Mesh Singh Tula Makar Kumbh in hindi
साप्ताहिक लव राशिफल - फोटो : amar ujala

साप्ताहिक कर्क लव राशिफल (Weekly Cancer Love Horoscope):  

  • इस सप्ताह आप रिश्तों में भरोसे और भावनात्मक सुरक्षा को लेकर ज्यादा संवेदनशील रह सकते हैं।
  • पार्टनर के व्यवहार में छोटा बदलाव भी आपको परेशान कर सकता है।
  • बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे सामने वाले से सीधे बात करना बेहतर रहेगा।
  • अतीत से जुड़ी कोई बात या पुराना संपर्क फिर से सामने आ सकता है।
  • किसी पुराने व्यक्ति से दोबारा जुड़ने से पहले यह जरूर सोचें कि परिस्थितियां वास्तव में बदली हैं या नहीं।
  • सप्ताह के अंत में परिवार और करीबी रिश्तों में शांति बनाए रखना आपकी प्राथमिकता रहेगी।
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