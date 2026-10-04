साप्ताहिक लव राशिफल: मेष, तुला और कुंभ राशि वाले इस सप्ताह संभालें रिश्ते, पुराने मुद्दे फिर आएंगे सामने

Saptahik Love Rashifal: 5 से 11 अक्तूबर 2026 का सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। इस दौरान भावनाओं के साथ-साथ आपसी समझ और बातचीत भी रिश्ते की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। कुछ लोगों के सामने पुराने रिश्ते या अधूरी बातचीत फिर से आ सकती है, वहीं कुछ जातकों को अपने रिश्ते में पर्सनल स्पेस और भावनात्मक संतुलन की जरूरत महसूस होगी।