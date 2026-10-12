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सुख-वैभव के दाता ग्रह शुक्र होंगे उदय, इन राशियों के करियर में तरक्की और धन लाभ के योग

Mon, 12 Oct 2026 02:56 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 12 Oct 2026 02:56 PM IST
सार

पंचांग गणना के अनुसार, शुक्र ग्रह 28 अक्तूबर को उदित होने वाले हैं जिससे कुछ राशियों के करियर-कारोबार में तरक्की और धन लाभ के योग हैं। 

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venus transit 2026 shukra uday these three zodiac sign will be lucky
shukra uday - फोटो : amar ujala

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, धन, वैभव, भोगविलास, प्रेम, सौंदर्य और और ऐशोआराम आदि का कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 28 अक्तूबर को शुक्र ग्रह उदय होंगे जिससे सुख-सुविधाओं, आर्थिक उन्नति और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र के उदय होने पर व्यक्ति के जीवन में सुख-सुविधा, आर्थिक स्थिति और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। पंचांग के अनुसार, शुक्र ग्रह 14 अक्तूबर को रात 01 बजकर 20 मिनट पर अस्त होंगे जो 28 अक्टूबर को सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर उदय होंगे। आइए जानते हैं शुक्र के उदय होने से किन राशियों के जातकों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। 

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venus transit 2026 shukra uday these three zodiac sign will be lucky
तुला राशि - फोटो : amar ujala
तुला राशि पर शुक्र उदय का प्रभाव
शुक्र का उदय होना शुक्र राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी और बेहतर अवसरों की प्राप्ति होगी। करियर-कारोबारा में बेहतर अवसर मिलेंगे। आर्थिक मामलों में आपको अच्छा लाभ होगा। लेन-देन के मामलों में आपको लाभ प्राप्ति के मौके मिलेंगे। 

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मेष राशि - फोटो : amar ujala
मेष राशि पर शुक्र उदय होने का प्रभाव
मेष राशि वालों के के लिए शुक्र का उदय होना करियर-कारोबार में नए-नए तरह के अवसर लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। जिससे आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आय के नए-नए तरह के अवसर मिलेंगे। जो लोग व्यापार में उनको कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। किसी नए तरह की योजनाओं में आपको अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा। 

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कुंभ राशि - फोटो : amar ujala
कुंभ राशि पर शुक्र उदय होने का असर
शुक्र का उदय होना कुंभ राशि वालों के लिए शुभ और अच्छा साबित हो सकता है। करियर-कारोबार और आर्थिक मामलों में आपको सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को नई तरह की जिम्मेदारी, वेतन में वृद्धि और पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि के संकेत है। कारोबार के मामलों में आपको कोई अच्छी डील और फायदा मिल सकता है। तकनीक के क्षेत्र में बेहतर अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। निवेश के मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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