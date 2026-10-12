सुख-वैभव के दाता ग्रह शुक्र होंगे उदय, इन राशियों के करियर में तरक्की और धन लाभ के योग

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, धन, वैभव, भोगविलास, प्रेम, सौंदर्य और और ऐशोआराम आदि का कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति शुभ होने पर व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 28 अक्तूबर को शुक्र ग्रह उदय होंगे जिससे सुख-सुविधाओं, आर्थिक उन्नति और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। शुक्र के उदय होने पर व्यक्ति के जीवन में सुख-सुविधा, आर्थिक स्थिति और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। पंचांग के अनुसार, शुक्र ग्रह 14 अक्तूबर को रात 01 बजकर 20 मिनट पर अस्त होंगे जो 28 अक्टूबर को सुबह 7 बजकर 35 मिनट पर उदय होंगे। आइए जानते हैं शुक्र के उदय होने से किन राशियों के जातकों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा।