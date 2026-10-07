17 अक्तूबर को बनेगा त्रिग्रही योग, तीन ग्रहों के संयोग से इन राशियों की होगी बंपर कमाई और तरक्की





17 अक्तूबर को सूर्य के तुला राशि में गोचर करने से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। ज्योतिष में त्रिग्रही योग को बहुत ही शुभ योग माना जाता है। आपको बता दें सूर्य 17 अक्तूबर को तुला राशि में गोचर करेंगे, जो इस राशि में 16 नवंबर तक रहेंगे। तुला राशि में शुक्र और बुध पहले से विराजमान हैं इस तरह त्रिग्रही के अलावा दूसरे राजयोग भी बन रहे हैं। शुक्र-बुध की युति से लक्ष्मी राजयोग, सूर्य-बुध की युति से बुधादित्य राजयोग, शुक्र-सूर्य की युति से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा। ऐस में इन ग्रहों के चलते तीन राशि वालों के लिए आने वाले दिन बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा।