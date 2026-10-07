अक्तूबर में कई प्रभावशाली ग्रह बदलेंगे अपनी चाल, इन 4 राशियों को मिलेंगी एक साथ कई खुशियां

1 of 5 अक्तूबर माह की भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला







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ज्योतिष शास्त्र के नजरिए अक्तूबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस माह कई बड़े ग्रह अपनी राशि और चाल में बदलाव करेंगे। इसके साथ ही कई ग्रहों की चाल में बदलाव भी देखने को मिलेगा। ग्रहों की चाल में बदलाव का प्रभाव सभी राशियों के ऊपर देखने को मिलेगा। 17 अक्तूबर 2026 को सूर्यदेव कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जिससे कई राशि वालों के आत्मविश्वास और करियर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा सुख और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र 3 अक्तूबर को तुला राशि में वक्री हो चुके हैं. 19 अक्तूबर 2026 को शुक्र अस्त होंगे। जिससे धन और सुख-सुविधाओं में बदलाव देखने को मिलेगा। 24 अक्तूबर को बुध तुला राशि में वक्री होंगे। फिर 30 अक्तूबर को अस्त होंगे। 31 अक्तूबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिससे ज्ञान, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अक्तूबर माह में ग्रहों की चाल में बदलाव कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा।

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2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

अक्तूबर के महीने में ग्रहों के गोचर और स्थिति में बदलाव का प्रभाव मेष राशि के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। करियर-व्यापार में नए-नए तरह के असर मिलेंगे। इस माह नौकरी में प्रमोशन और कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है। व्यापार में लाभ के कई अवसरों में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। अचानक से धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। परिवार संग बेहतर तालमेल रहेगा और आने वाले समय में आपको अच्छा अनुशासन का पालन करना होगा।

3 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए अक्तूबर का महीना बहुत ही बड़े बदलाव वाला होगा। इससे आपके आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। आय के नए-नए स्त्रोत बनेंगे। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। नए-नए तरह के अवसरों में वृद्धि होगी। करियर में कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस माह आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखन होगा।

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4 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए अक्तूबर 2026 विशेष लाभ होगा। माह के अंत में सिंह राशि में गोचर करेंगे जिससे आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी। करियर में प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। नौकरी में नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। व्यापार में कोई अच्छी डील मिलेगी।

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5 of 5 वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala