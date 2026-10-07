फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Surya Gochar 2026 Sun Enters Libra on October 17 These 3 Zodiac Signs May Need Extra Caution

17 अक्तूबर को सूर्य का राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों को करियर और धन के मामले में बरतनी होगी सावधानी

Wed, 07 Oct 2026 01:47 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 07 Oct 2026 01:47 PM IST
सार

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व और करियर का कारक ग्रह माना जाता है। 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे उनकी नीच राशि माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस गोचर का प्रभाव कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है।

विज्ञापन
Surya Gochar 2026 Sun Enters Libra on October 17 These 3 Zodiac Signs May Need Extra Caution
सूर्य का तुला राशि में गोचर - फोटो : amar ujala

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व, पिता और करियर का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलता है। 17 अक्तूबर 2026 को रात 7 बजकर 57 मिनट पर सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, तुला सूर्य की नीच राशि मानी जाती है। ऐसे में इस गोचर के दौरान कुछ राशियों को आर्थिक और व्यक्तिगत मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं किन तीन राशियों के लिए सूर्य का यह गोचर चुनौतीपूर्ण रह सकता है।


लकी राशियां: 17 अक्तूबर से इन राशि के लोगों को मिलेंगी खुशियां, सफलता-सम्मान के बनेंगे योग
Trending Videos
Surya Gochar 2026 Sun Enters Libra on October 17 These 3 Zodiac Signs May Need Extra Caution
अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का तुला राशि में गोचर आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधान रहने का संकेत दे रहा है। इस अवधि में अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिनकी पहले से योजना नहीं बनाई गई थी। घर-परिवार, यात्रा या दूसरी जरूरतों पर धन अधिक खर्च होने से बजट बिगड़ सकता है। ऐसे में गैर-जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी बड़े निवेश, खरीदारी या आर्थिक लेनदेन से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें। कामकाज के क्षेत्र में भी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और एक साथ कई काम संभालने का दबाव महसूस हो सकता है। हालांकि, धैर्य और सही योजना के साथ आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं।

Surya Gochar 2026 Sun Enters Libra on October 17 These 3 Zodiac Signs May Need Extra Caution
नौकरी को लेकर मन में असंतोष या भविष्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। - फोटो : amar ujala

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर नौकरी और कार्यक्षेत्र से जुड़ी चुनौतियां लेकर आ सकता है। काम का दबाव बढ़ने के साथ किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में देरी या रुकावट आ सकती है। नौकरी को लेकर मन में असंतोष या भविष्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर किसी अधिकारी या सहकर्मी के साथ मतभेद होने की स्थिति में अपनी बात शांत तरीके से रखना बेहतर होगा। इस दौरान जल्दबाजी में नौकरी बदलने या कोई बड़ा करियर फैसला लेने से बचें। अपनी सेहत और मानसिक तनाव को भी नजरअंदाज न करें। पर्याप्त आराम और व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रखने से आप इस चुनौतीपूर्ण समय को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
Surya Gochar 2026 Sun Enters Libra on October 17 These 3 Zodiac Signs May Need Extra Caution
अपनी आय के अनुसार खर्चों की योजना बनाना और गैर-जरूरी खर्चों को टालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। - फोटो : amar ujala

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का तुला राशि में गोचर आर्थिक और संपत्ति से जुड़े मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। इस दौरान खर्च बढ़ने की वजह से बचत प्रभावित हो सकती है। इसलिए अपनी आय के अनुसार खर्चों की योजना बनाना और गैर-जरूरी खर्चों को टालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। संपत्ति, जमीन या मकान से जुड़े किसी मामले में परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। ऐसे मामलों में बिना पूरी जानकारी के कोई फैसला न लें और जरूरी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें। पैसों से जुड़े लेनदेन में भी सावधानी बरतें। सोच-समझकर उठाया गया कदम इस अवधि में अनावश्यक परेशानी से बचा सकता है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed