17 अक्तूबर को सूर्य का राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों को करियर और धन के मामले में बरतनी होगी सावधानी

1 of 4 सूर्य का तुला राशि में गोचर - फोटो : amar ujala







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वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व, पिता और करियर का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलता है। 17 अक्तूबर 2026 को रात 7 बजकर 57 मिनट पर सूर्य कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, तुला सूर्य की नीच राशि मानी जाती है। ऐसे में इस गोचर के दौरान कुछ राशियों को आर्थिक और व्यक्तिगत मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं किन तीन राशियों के लिए सूर्य का यह गोचर चुनौतीपूर्ण रह सकता है।

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2 of 4 अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का तुला राशि में गोचर आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधान रहने का संकेत दे रहा है। इस अवधि में अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिनकी पहले से योजना नहीं बनाई गई थी। घर-परिवार, यात्रा या दूसरी जरूरतों पर धन अधिक खर्च होने से बजट बिगड़ सकता है। ऐसे में गैर-जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी बड़े निवेश, खरीदारी या आर्थिक लेनदेन से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें। कामकाज के क्षेत्र में भी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और एक साथ कई काम संभालने का दबाव महसूस हो सकता है। हालांकि, धैर्य और सही योजना के साथ आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं।

3 of 4 नौकरी को लेकर मन में असंतोष या भविष्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। - फोटो : amar ujala

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर नौकरी और कार्यक्षेत्र से जुड़ी चुनौतियां लेकर आ सकता है। काम का दबाव बढ़ने के साथ किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में देरी या रुकावट आ सकती है। नौकरी को लेकर मन में असंतोष या भविष्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर किसी अधिकारी या सहकर्मी के साथ मतभेद होने की स्थिति में अपनी बात शांत तरीके से रखना बेहतर होगा। इस दौरान जल्दबाजी में नौकरी बदलने या कोई बड़ा करियर फैसला लेने से बचें। अपनी सेहत और मानसिक तनाव को भी नजरअंदाज न करें। पर्याप्त आराम और व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रखने से आप इस चुनौतीपूर्ण समय को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे।

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4 of 4 अपनी आय के अनुसार खर्चों की योजना बनाना और गैर-जरूरी खर्चों को टालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। - फोटो : amar ujala