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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 8 october 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: वृषभ सहित इन 4 राशि वालों की आज बढ़ेगी टेंशन, काम को लेकर रहें अलर्ट

Thu, 08 Oct 2026 05:13 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 08 Oct 2026 05:13 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 8 October 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल।

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Today Prediction Horoscope of 8 october 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


मेष राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। विरोधियों से निपटने में आपकी समझदारी काम आएगी। परिवार में उत्साह और सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा। अविवाहित लोगों की जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है।
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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को आज सावधानी रखनी होगी। दूसरों को बिना मांगे सलाह देने से बचें, क्योंकि आपकी अच्छी बात भी किसी को बुरी लग सकती है। वही, भाई-बहनों के साथ रिश्तों में भी मधुरता आएगी।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
सेहत से जुड़ी कोई छोटी परेशानी थोड़ी असुविधा दे सकती है, लेकिन जल्द ही राहत मिलेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और पूरी जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ें। परिवार से जुड़ा कोई निर्णय लंबे समय तक सकारात्मक असर छोड़ सकता है। कोई आपसे मिलने भी आ सकता है।

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Today Prediction Horoscope of 8 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
किसी जरूरी काम के सिलसिले में भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। वहीं, किसी करीबी के साथ छोटी-सी बात पर नोकझोंक हो सकती है। इसलिए बात को बढ़ाने के बजाय प्यार और धैर्य से स्थिति संभालें।

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Today Prediction Horoscope of 8 october 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए दिन खुशखबरी लेकर आ सकता है। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों को किसी पद, जिम्मेदारी या सम्मान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। इसके अलावा अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी।

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