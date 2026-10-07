आज का राशिफल: वृषभ सहित इन 4 राशि वालों की आज बढ़ेगी टेंशन, काम को लेकर रहें अलर्ट

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। विरोधियों से निपटने में आपकी समझदारी काम आएगी। परिवार में उत्साह और सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा। अविवाहित लोगों की जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को आज सावधानी रखनी होगी। दूसरों को बिना मांगे सलाह देने से बचें, क्योंकि आपकी अच्छी बात भी किसी को बुरी लग सकती है। वही, भाई-बहनों के साथ रिश्तों में भी मधुरता आएगी।

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मिथुन राशि

सेहत से जुड़ी कोई छोटी परेशानी थोड़ी असुविधा दे सकती है, लेकिन जल्द ही राहत मिलेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और पूरी जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ें। परिवार से जुड़ा कोई निर्णय लंबे समय तक सकारात्मक असर छोड़ सकता है। कोई आपसे मिलने भी आ सकता है।

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कर्क राशि

किसी जरूरी काम के सिलसिले में भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। वहीं, किसी करीबी के साथ छोटी-सी बात पर नोकझोंक हो सकती है। इसलिए बात को बढ़ाने के बजाय प्यार और धैर्य से स्थिति संभालें।

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