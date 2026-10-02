षडाष्टक योग: जल्द बनने वाला है बुध-शनि का खास योग, इन 4 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

9 अक्तूबर 2026 को बुध और शनि के बीच षडाष्टक योग का निर्माण होने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, जब दो ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव के संबंध में आते हैं, तो षडाष्टक योग बनता है। इस योग को बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। छठा भाव रोग, ऋण, विरोध और मानसिक दबाव से जुड़ा होता है, जबकि आठवां भाव अचानक आने वाली परेशानियों, रुकावटों और अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देता है। बुध बुद्धि, वाणी और निर्णय क्षमता का कारक है, वहीं शनि धैर्य, कर्म और संघर्ष से संबंधित ग्रह माना जाता है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों के बीच बनने वाला यह योग कुछ राशियों के लिए सावधानी बढ़ाने वाला हो सकता है। आइए जानते हैं किन राशि वालों को इस अवधि में विशेष सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है।