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षडाष्टक योग: जल्द बनने वाला है बुध-शनि का खास योग, इन 4 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Fri, 02 Oct 2026 04:09 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 02 Oct 2026 04:09 PM IST
सार

षडाष्टक योग को एक चुनौतीपूर्ण योग माना जाता है। बुध और शनि के बीच बनने वाला यह योग कुछ राशियों के लिए सावधानी बढ़ाने वाला हो सकता है। आइए जानते हैं किन राशि वालों को इस अवधि में विशेष सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है।
 

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Budh Shani shadashtak yog 9 october 2026 these zodiac signs may face challenges
बुध-शनि षडाष्टक योग - फोटो : AI

9 अक्तूबर 2026 को बुध और शनि के बीच षडाष्टक योग का निर्माण होने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, जब दो ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव के संबंध में आते हैं, तो षडाष्टक योग बनता है। इस योग को बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। छठा भाव रोग, ऋण, विरोध और मानसिक दबाव से जुड़ा होता है, जबकि आठवां भाव अचानक आने वाली परेशानियों, रुकावटों और अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देता है। बुध बुद्धि, वाणी और निर्णय क्षमता का कारक है, वहीं शनि धैर्य, कर्म और संघर्ष से संबंधित ग्रह माना जाता है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों के बीच बनने वाला यह योग कुछ राशियों के लिए सावधानी बढ़ाने वाला हो सकता है। आइए जानते हैं किन राशि वालों को इस अवधि में विशेष सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है।

Budh Shani shadashtak yog 9 october 2026 these zodiac signs may face challenges
मेष राशि - फोटो : amarujala

मेष राशि

  • मेष राशि के जातकों को इस दौरान आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी।
  • अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिनका आपने पहले से अनुमान न लगाया हो।
  • किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उसके सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें।
  • कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है।
  • बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि छोटी सी बात भी विवाद का रूप ले सकती है।
  • जल्दबाजी में लिया गया फैसला परेशानी बढ़ा सकता है।
Budh Shani shadashtak yog 9 october 2026 these zodiac signs may face challenges
मिथुन राशि - फोटो : amarujala

मिथुन राशि

  • मिथुन राशि वालों के लिए यह समय स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सावधानी रखने वाला हो सकता है।
  • किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश न करें।
  • दूसरों की बातों पर बिना जांच-पड़ताल के भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है।
  • कामकाज में छोटी सी लापरवाही भी परेशानी खड़ी कर सकती है।
  • इस दौरान पेट और त्वचा से संबंधित छोटी-मोटी परेशानियां ध्यान मांग सकती हैं।
  • साथ ही अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।
     
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Budh Shani shadashtak yog 9 october 2026 these zodiac signs may face challenges
कन्या राशि - फोटो : amarujala

कन्या राशि

  • कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग निर्णयों को लेकर सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है।
  • किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचें और परिस्थितियों को अच्छी तरह समझने के बाद ही कदम उठाएं।
  • मानसिक दबाव और चिंता के कारण एकाग्रता प्रभावित हो सकती है।
  • पैसों के लेन-देन में अतिरिक्त सावधानी रखें। अचानक बढ़ने वाले गैर-जरूरी खर्च आपकी आर्थिक योजना को प्रभावित कर सकते हैं।
  • इस अवधि में धैर्य के साथ काम करना आपके लिए जरूरी रहेगा।
     
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Budh Shani shadashtak yog 9 october 2026 these zodiac signs may face challenges
वृश्चिक राशि - फोटो : amarujala

वृश्चिक राशि

  • वृश्चिक राशि वालों को इस अवधि में स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता रखनी चाहिए।
  • जल्दबाजी में किए गए काम परेशानी बढ़ा सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं।
  • धन निवेश से जुड़े फैसलों में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही आगे बढ़ें।
  • वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।
  • इसके अलावा करीबी लोगों के साथ किसी मुद्दे पर बहस करने से बचना बेहतर होगा, क्योंकि छोटी बात भी बड़ा विवाद पैदा कर सकती है।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

 

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