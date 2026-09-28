राशिफल 29 सितंबर: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से इन 6 राशियों के जीवन में आएंगे महत्वपूर्ण बदलाव, जानें दैनिक राशिफल

1 of 13 29 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala







Link Copied



Aaj Ka Rashifal 29 September 2026: 29 सितंबर 2026 को ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। किसी राशि के जातकों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। परिवार और रिश्तों के लिहाज से भी दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि के जातक जानें आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और किन मामलों में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए।

2 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि

आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच हर परिस्थिति को संभालने में मदद करेगी। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या नकारात्मकता रखने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी परेशानी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। रिश्तों में फिर से अपनापन बढ़ेगा और किसी करीबी रिश्तेदार से मुलाकात मन को खुशी दे सकती है। जीवनसाथी के साथ पुरानी नाराजगी दूर होगी और साथ में कहीं घूमने का कार्यक्रम भी बन सकता है।

3 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि

आज किस्मत आपका साथ देती नजर आएगी और आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुलेंगे और किसी कानूनी मामले में भी राहत मिलने की उम्मीद है। रिश्तों में चली आ रही खटास बातचीत और समझदारी से दूर हो सकती है। भाई-बहनों का सहयोग किसी महत्वपूर्ण काम में मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क बढ़ने के कारण आपका सामाजिक दायरा भी पहले से अधिक सक्रिय रहेगा।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि

आज मन में शांति और संतुलन बना रहेगा। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिले तो यह आपको भीतर से सुकून देगा। राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। आप अपनी दिनचर्या और जीवनशैली में कुछ अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। पुराने मनमुटाव को खत्म करने के लिए आपकी पहल रिश्तों में फिर से मिठास घोल सकती है।

विज्ञापन

5 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala