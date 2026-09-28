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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 29 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 29 सितंबर: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से इन 6 राशियों के जीवन में आएंगे महत्वपूर्ण बदलाव, जानें दैनिक राशिफल

Mon, 28 Sep 2026 10:29 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 28 Sep 2026 10:29 PM IST
सार

29 सितंबर 2026 का दिन कुछ राशि वालों के लिए खास रहने वाला है। जानें आज करियर, कारोबार, धन, परिवार और सेहत के मामले में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं।

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Today Prediction Horoscope of 29 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
29 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Aaj Ka Rashifal 29 September 2026: 29 सितंबर 2026 को ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। किसी राशि के जातकों को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। परिवार और रिश्तों के लिहाज से भी दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि के जातक जानें आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और किन मामलों में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए।

Today Prediction Horoscope of 29 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि
आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच हर परिस्थिति को संभालने में मदद करेगी। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या नकारात्मकता रखने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी परेशानी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। रिश्तों में फिर से अपनापन बढ़ेगा और किसी करीबी रिश्तेदार से मुलाकात मन को खुशी दे सकती है। जीवनसाथी के साथ पुरानी नाराजगी दूर होगी और साथ में कहीं घूमने का कार्यक्रम भी बन सकता है।

Today Prediction Horoscope of 29 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज किस्मत आपका साथ देती नजर आएगी और आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुलेंगे और किसी कानूनी मामले में भी राहत मिलने की उम्मीद है। रिश्तों में चली आ रही खटास बातचीत और समझदारी से दूर हो सकती है। भाई-बहनों का सहयोग किसी महत्वपूर्ण काम में मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क बढ़ने के कारण आपका सामाजिक दायरा भी पहले से अधिक सक्रिय रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 29 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज मन में शांति और संतुलन बना रहेगा। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिले तो यह आपको भीतर से सुकून देगा। राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। आप अपनी दिनचर्या और जीवनशैली में कुछ अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। पुराने मनमुटाव को खत्म करने के लिए आपकी पहल रिश्तों में फिर से मिठास घोल सकती है।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी। कोई नया काम शुरू करने का विचार मन में आ सकता है, हालांकि अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा करना उचित नहीं होगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी और सही समय पर लिया गया फैसला लाभ दे सकता है। जीवनसाथी के साथ बिताया समय रिश्ते में गर्माहट बढ़ाएगा। किसी जरूरी काम में समय पर मदद मिलने से राहत मिलेगी, हालांकि पिता की किसी बात से मन थोड़ा उदास हो सकता है।

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