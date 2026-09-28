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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 29 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 29 सितंबर: कर्क, तुला और मकर को मिलेगा पार्टनर का साथ, लव लाइफ में आएगा नया मोड़

Mon, 28 Sep 2026 10:29 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 28 Sep 2026 10:29 PM IST
सार

Love Rashifal 29 September 2026: आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति प्रेम और रिश्तों पर असर डाल सकती है। जानें मेष से मीन राशि तक सभी जातकों के लिए प्रेम जीवन कैसा रहेगा और पार्टनर के साथ रिश्ते में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 29 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
29 सितंबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Love Rashifal 29 September 2026: प्रेम और रिश्तों के लिहाज से 29 सितंबर का दिन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर प्रेम संबंधों, पार्टनर के साथ बातचीत और आपसी समझ पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों के रिश्तों में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, वहीं कुछ लोगों को भावनाओं को समझने और बातचीत में संयम रखने की जरूरत होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज का दिन रिश्ते को मजबूत करने के नए मौके लेकर आ सकता है। वहीं सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। जानें मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए आज का लव राशिफल और प्रेम जीवन से जुड़े खास संकेत।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 29 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज प्रेम संबंधों में किसी छोटी-सी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। बातचीत के दौरान गुस्से या जल्दबाजी से बचें, वरना साथी से दूरी बढ़ सकती है। सिंगल जातक किसी पसंदीदा व्यक्ति की बात को लेकर थोड़ा भावुक या परेशान रह सकते हैं।

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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
वृषभ राशि वालों के लिए आज प्रेम जीवन में रोमांस और खुशियां बढ़ सकती हैं। पार्टनर आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए कहीं घूमने या साथ में कुछ खास करने का प्लान बना सकते हैं। इससे रिश्ते में अपनापन और नजदीकी बढ़ेगी।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 29 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
रिलेशनशिप में रहने वाले जातक आज अपने रिश्ते को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। वहीं सिंगल जातक परिवार की पसंद और सलाह को गंभीरता से लेते हुए विवाह से जुड़े फैसले पर विचार कर सकते हैं।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 29 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
आज कर्क राशि वालों के प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस बना रह सकता है। पार्टनर आपको खुश रखने और रिश्ते में नई ऊर्जा लाने की कोशिश करेंगे। सिंगल जातक पुरानी यादों में उलझे रह सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वे वर्तमान पर ध्यान दें।

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