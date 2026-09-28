लव राशिफल 29 सितंबर: कर्क, तुला और मकर को मिलेगा पार्टनर का साथ, लव लाइफ में आएगा नया मोड़

1 of 13 29 सितंबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala







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Love Rashifal 29 September 2026: प्रेम और रिश्तों के लिहाज से 29 सितंबर का दिन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर प्रेम संबंधों, पार्टनर के साथ बातचीत और आपसी समझ पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों के रिश्तों में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, वहीं कुछ लोगों को भावनाओं को समझने और बातचीत में संयम रखने की जरूरत होगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज का दिन रिश्ते को मजबूत करने के नए मौके लेकर आ सकता है। वहीं सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। जानें मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए आज का लव राशिफल और प्रेम जीवन से जुड़े खास संकेत।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज प्रेम संबंधों में किसी छोटी-सी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। बातचीत के दौरान गुस्से या जल्दबाजी से बचें, वरना साथी से दूरी बढ़ सकती है। सिंगल जातक किसी पसंदीदा व्यक्ति की बात को लेकर थोड़ा भावुक या परेशान रह सकते हैं।

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वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि वालों के लिए आज प्रेम जीवन में रोमांस और खुशियां बढ़ सकती हैं। पार्टनर आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए कहीं घूमने या साथ में कुछ खास करने का प्लान बना सकते हैं। इससे रिश्ते में अपनापन और नजदीकी बढ़ेगी।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

रिलेशनशिप में रहने वाले जातक आज अपने रिश्ते को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है। वहीं सिंगल जातक परिवार की पसंद और सलाह को गंभीरता से लेते हुए विवाह से जुड़े फैसले पर विचार कर सकते हैं।

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