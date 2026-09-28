फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   29 september ka rashifal lucky rashi tuesday kal ka rashifal

29 सितंबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशियों को मिल सकती है अच्छी खबरें, आर्थिक स्थिति में इजाफे के योग

Mon, 28 Sep 2026 08:01 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 28 Sep 2026 08:01 PM IST
सार

29 सितंबर का दिन कुछ राशियों के लिए बहुत ही खास रहेगा। करियर-कारोबार में आपके हाथ कोई बड़ा मौका लग सकता है। आर्थिक मामलों में सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। आइए जानत हैं 29 सितंबर के दिन की भाग्यशाली राशियां। 

विज्ञापन
29 september ka rashifal lucky rashi tuesday kal ka rashifal
भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला
मंगलवार, 29 सितंबर का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार खास रहने वाला है। इस दिन कई राशि वालों को नौकरी में कोई बड़ी और अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। तरक्की के नए-नए अवसरों में वृद्धि होगी। करियर-कारोबार में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं, 29 सितंबर का दिन किन राशि वालों के लिए खास रहेगा। 

 
29 september ka rashifal lucky rashi tuesday kal ka rashifal
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala
मेष राशि
  • मेष राशि वालों के लिए 29 सितंबर का दिन बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा।
  • नौकरी करने वाले जातकों के लिए दिन सामान्य रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा। 
  • 29 सितंबर को भाग्य का भरपूर साथ मिलेग, जिससे आपके अधूरे काम पूरे होंगे और समाज में मान-सम्मान में इजाफा होगा। 
  • मेष राशि वालों के लिए 29 सितंबर का दिन करियर-कारोबार के लिए लिए अच्छा रहेगा। कारोबार में लाभ के कई अवसर मिल सकते हैं। 
29 september ka rashifal lucky rashi tuesday kal ka rashifal
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala
वृषभ राशि
  • वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन नई तरह की संभावनाएं लेकर आएगा। 
  • जो लोग जमीन-जायदाद और प्रॉपर्टी के कामों में लगे हुए हैं उनके हाथ कोई अच्छी डील हो सकती है। 
  • कल का दिन वृषभ राशि वालों को भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा क्योंकि थोड़े से प्रयासों में कोई बड़ा काम हाथ लग सकता है। 
  • वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। 
  • नया कारोबार करने के लिए दिन बहुत ही अनुकूल रहेगा। व्यापार में कोई अच्छी डील हाथ लग सकती है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
29 september ka rashifal lucky rashi tuesday kal ka rashifal
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala
कन्या राशि
  • 29 सितंबर का दिन कन्या राशि वालों के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। 
  • आय में इजाफा होगा और आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। 
  • पुराने कर्जों को निपटारा होगा और नई रणनीति आप बनाने में कामयाब होंगे।
  • नौकरी में आपके प्रभाव में इजाफा होगा और इस दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
  • छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल के योग बन रहे हैं। 
विज्ञापन
29 september ka rashifal lucky rashi tuesday kal ka rashifal
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala
कुंभ राशि
  • कुंभ राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन शानदार और सफलता से भरा हुआ होगा। 
  • मंगलवार के दिन आपके अंदर अच्छी ऊर्जा रहेगी जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
  • कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव क्षेत्र में इजाफा होगा जिससे आपके हाथ कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। 
  • धर्म और अध्यात्म की तरफ आपका रूझान बढ़ेगा। जिससे मन प्रसन्न रहेगा। 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed