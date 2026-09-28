29 सितंबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशियों को मिल सकती है अच्छी खबरें, आर्थिक स्थिति में इजाफे के योग





मंगलवार, 29 सितंबर का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार खास रहने वाला है। इस दिन कई राशि वालों को नौकरी में कोई बड़ी और अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। तरक्की के नए-नए अवसरों में वृद्धि होगी। करियर-कारोबार में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं, 29 सितंबर का दिन किन राशि वालों के लिए खास रहेगा।