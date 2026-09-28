29 सितंबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशियों को मिल सकती है अच्छी खबरें, आर्थिक स्थिति में इजाफे के योग

मंगलवार, 29 सितंबर का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार खास रहने वाला है। इस दिन कई राशि वालों को नौकरी में कोई बड़ी और अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। तरक्की के नए-नए अवसरों में वृद्धि होगी। करियर-कारोबार में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं, 29 सितंबर का दिन किन राशि वालों के लिए खास रहेगा।
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आज का राशिफल
- फोटो : amar ujala
मेष राशि
- मेष राशि वालों के लिए 29 सितंबर का दिन बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा।
- नौकरी करने वाले जातकों के लिए दिन सामान्य रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा।
- 29 सितंबर को भाग्य का भरपूर साथ मिलेग, जिससे आपके अधूरे काम पूरे होंगे और समाज में मान-सम्मान में इजाफा होगा।
- मेष राशि वालों के लिए 29 सितंबर का दिन करियर-कारोबार के लिए लिए अच्छा रहेगा। कारोबार में लाभ के कई अवसर मिल सकते हैं।
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आज का राशिफल
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वृषभ राशि
- वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन नई तरह की संभावनाएं लेकर आएगा।
- जो लोग जमीन-जायदाद और प्रॉपर्टी के कामों में लगे हुए हैं उनके हाथ कोई अच्छी डील हो सकती है।
- कल का दिन वृषभ राशि वालों को भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा क्योंकि थोड़े से प्रयासों में कोई बड़ा काम हाथ लग सकता है।
- वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। कोई सरप्राइज भी मिल सकता है।
- नया कारोबार करने के लिए दिन बहुत ही अनुकूल रहेगा। व्यापार में कोई अच्छी डील हाथ लग सकती है।
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आज का राशिफल
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कन्या राशि
- 29 सितंबर का दिन कन्या राशि वालों के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है।
- आय में इजाफा होगा और आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी।
- पुराने कर्जों को निपटारा होगा और नई रणनीति आप बनाने में कामयाब होंगे।
- नौकरी में आपके प्रभाव में इजाफा होगा और इस दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
- छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल के योग बन रहे हैं।
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आज का राशिफल
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कुंभ राशि
- कुंभ राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन शानदार और सफलता से भरा हुआ होगा।
- मंगलवार के दिन आपके अंदर अच्छी ऊर्जा रहेगी जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
- कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव क्षेत्र में इजाफा होगा जिससे आपके हाथ कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी।
- धर्म और अध्यात्म की तरफ आपका रूझान बढ़ेगा। जिससे मन प्रसन्न रहेगा।