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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 27 August 2026 Aaj Ka Rashifal

इन 5 राशि वालों की आज बढ़ सकती हैं समस्याएं, काम को लेकर रहें अलर्ट

Thu, 27 Aug 2026 05:59 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 27 Aug 2026 05:59 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 27 August 2026: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।

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Today Prediction Horoscope of 27 August 2026 Aaj Ka Rashifal
Rashifal 27 August - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


आज का दिन आपके लिए कुछ खास मौके लेकर आ सकता है। धन लाभ से जुड़ी सभी योजनाएं सफल होती नजर आएंगी। इसके अलावा राजनीति से जुड़े लोगों को किसी बड़े नेता से मुलाकात का अवसर मिल सकता है। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा।
Today Prediction Horoscope of 27 August 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को सफलता मिलने से आज मन प्रसन्न रहने वाला है। आज आपको अपने जरूरी कामों पर भी पूरा ध्यान देना होगा। वहीं, किसी भी बात को बेवजह बढ़ाने से बचें। इसके अलावा शांत रहकर घर की परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें।

Today Prediction Horoscope of 27 August 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज आपको कानूनी मामलों में हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा। कारोबार में चल रहा उतार-चढ़ाव धीरे-धीरे कम होने लगेगा। वहीं, आपको अपने प्रयासों का फल भी मिल सकता है। काम में स्थिरता आएगी और आपको राहत महसूस होगी। 

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Today Prediction Horoscope of 27 August 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
कर्क राशि वालों को धार्मिक कार्य में जाने का मौका मिलेगा। संतान से किया हुआ वादा हर हाल में पूरा करेंगे। वहीं, आज संतान की पढ़ाई को लेकर चिंता भी हो सकती है। किसी परेशानी को टालने के बजाय समय पर उचित सलाह लेना बेहतर रहेगा। 

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Today Prediction Horoscope of 27 August 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। आप अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में जल्दबाजी करने से बचें। विदेशों से जुड़े कामों में आपको सफलता मिलेगी।

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