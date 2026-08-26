इन 5 राशि वालों की आज बढ़ सकती हैं समस्याएं, काम को लेकर रहें अलर्ट

1 of 12 Rashifal 27 August - फोटो : अमर उजाला

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए कुछ खास मौके लेकर आ सकता है। धन लाभ से जुड़ी सभी योजनाएं सफल होती नजर आएंगी। इसके अलावा राजनीति से जुड़े लोगों को किसी बड़े नेता से मुलाकात का अवसर मिल सकता है। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा।

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को सफलता मिलने से आज मन प्रसन्न रहने वाला है। आज आपको अपने जरूरी कामों पर भी पूरा ध्यान देना होगा। वहीं, किसी भी बात को बेवजह बढ़ाने से बचें। इसके अलावा शांत रहकर घर की परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें।

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मिथुन राशि

आज आपको कानूनी मामलों में हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा। कारोबार में चल रहा उतार-चढ़ाव धीरे-धीरे कम होने लगेगा। वहीं, आपको अपने प्रयासों का फल भी मिल सकता है। काम में स्थिरता आएगी और आपको राहत महसूस होगी।

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों को धार्मिक कार्य में जाने का मौका मिलेगा। संतान से किया हुआ वादा हर हाल में पूरा करेंगे। वहीं, आज संतान की पढ़ाई को लेकर चिंता भी हो सकती है। किसी परेशानी को टालने के बजाय समय पर उचित सलाह लेना बेहतर रहेगा।

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