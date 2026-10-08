राशिफल 09 अक्तूबर: मेष, सिंह और मकर राशि वालों के लिए खास रहेगा दिन, धन-करियर में मिलेंगे नए संकेत

1 of 13 9 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Rashifal 09 October 2026: 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना होगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना फायदेमंद रहेगा। परिवार और रिश्तों के मामले में भी दिन मिला-जुला असर दिखा सकता है। वहीं, लंबे समय से अटके किसी काम में प्रगति होने से मन प्रसन्न हो सकता है। आइए जानते हैं मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए 9 अक्तूबर का दिन करियर, धन, परिवार और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है।

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मेष राशि

आज सबसे पहले अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाना जरूरी होगा। मन के मुताबिक बेवजह खर्च करना आगे चलकर बजट बिगाड़ सकता है। आपका बेफिक्र अंदाज कुछ लोगों को पसंद न आए, इसलिए कामकाज के मामले में थोड़ा गंभीर रहना बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए हर काम ध्यान से करें। संतान के करियर को लेकर खुलकर बातचीत करने से आपके बीच समझ और भरोसा बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात को लेकर बहस करने से बचें, क्योंकि बात बेवजह बढ़ सकती है।

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वृषभ राशि

आज मन पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियों में खूब लगेगा। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से मन को शांति मिलेगी और लोगों के बीच आपका सम्मान भी बढ़ सकता है। किसी आयोजन में सम्मान या उपहार मिलना दिन को और खास बना देगा। पुरानी स्वास्थ्य समस्या में राहत मिलने की संभावना है। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात पुरानी यादों को ताजा कर सकती है। कारोबार में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले हर पहलू पर अच्छी तरह विचार करें। फिलहाल साझेदारी से जुड़े कामों में अतिरिक्त सावधानी रखना बेहतर रहेगा।

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मिथुन राशि

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। पढ़ाई और उच्च शिक्षा से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं। पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें और कोशिश करें कि पुराने उधार को धीरे-धीरे निपटाया जाए। जीवनसाथी की ओर से कोई प्यारा सरप्राइज मिलने से आपका मूड अच्छा हो जाएगा। वाहन चलाते समय बिल्कुल लापरवाही न करें। आमदनी बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर मेहनत करनी होगी। आपकी कोशिशों का परिणाम तुरंत भले न मिले, लेकिन धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी।

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