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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 09 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 09 अक्तूबर: मेष, सिंह और मकर राशि वालों के लिए खास रहेगा दिन, धन-करियर में मिलेंगे नए संकेत

Thu, 08 Oct 2026 03:49 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 08 Oct 2026 03:49 PM IST
सार

9 अक्तूबर 2026 का दिन कुछ राशियों के लिए नई उम्मीद और अवसर लेकर आ सकता है, तो कुछ को काम और रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी। जानें मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 09 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
9 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Rashifal 09 October 2026: 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना होगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना फायदेमंद रहेगा। परिवार और रिश्तों के मामले में भी दिन मिला-जुला असर दिखा सकता है। वहीं, लंबे समय से अटके किसी काम में प्रगति होने से मन प्रसन्न हो सकता है। आइए जानते हैं मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए 9 अक्तूबर का दिन करियर, धन, परिवार और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है।

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Today Prediction Horoscope of 09 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज सबसे पहले अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाना जरूरी होगा। मन के मुताबिक बेवजह खर्च करना आगे चलकर बजट बिगाड़ सकता है। आपका बेफिक्र अंदाज कुछ लोगों को पसंद न आए, इसलिए कामकाज के मामले में थोड़ा गंभीर रहना बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए हर काम ध्यान से करें। संतान के करियर को लेकर खुलकर बातचीत करने से आपके बीच समझ और भरोसा बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात को लेकर बहस करने से बचें, क्योंकि बात बेवजह बढ़ सकती है।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
आज मन पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियों में खूब लगेगा। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से मन को शांति मिलेगी और लोगों के बीच आपका सम्मान भी बढ़ सकता है। किसी आयोजन में सम्मान या उपहार मिलना दिन को और खास बना देगा। पुरानी स्वास्थ्य समस्या में राहत मिलने की संभावना है। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात पुरानी यादों को ताजा कर सकती है। कारोबार में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले हर पहलू पर अच्छी तरह विचार करें। फिलहाल साझेदारी से जुड़े कामों में अतिरिक्त सावधानी रखना बेहतर रहेगा।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। पढ़ाई और उच्च शिक्षा से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं। पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें और कोशिश करें कि पुराने उधार को धीरे-धीरे निपटाया जाए। जीवनसाथी की ओर से कोई प्यारा सरप्राइज मिलने से आपका मूड अच्छा हो जाएगा। वाहन चलाते समय बिल्कुल लापरवाही न करें। आमदनी बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर मेहनत करनी होगी। आपकी कोशिशों का परिणाम तुरंत भले न मिले, लेकिन धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज का दिन कुछ मामलों में उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। आसपास किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन उसमें खुद को शामिल करने के बजाय चुप रहना ही समझदारी होगी। नौकरी से जुड़ा कोई काम आपको यात्रा पर ले जा सकता है। लंबे समय से खोई हुई कोई प्रिय वस्तु वापस मिल जाए तो मन को काफी खुशी होगी। आज बिना योजना के काम करने के बजाय पहले पूरा विचार करें और फिर कदम उठाएं। माता-पिता का आशीर्वाद आपके किसी रुके हुए काम को पूरा कराने में मदद कर सकता है।

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