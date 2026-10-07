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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 08 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 8 अक्तूबर: मेष, कर्क, सिंह समेत इन 6 राशियों के लिए खास रहेगा दिन, इन राशियों को मिलेंगे शुभ संकेत

Wed, 07 Oct 2026 03:46 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 07 Oct 2026 03:46 PM IST
सार

आज 8 अक्तूबर 2026 का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आएगा। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर कुछ जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है, जबकि कुछ को महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी बरतनी होगी।

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Today Prediction Horoscope of 08 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
08 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

आज 8 अक्तूबर 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर दिन की तरह आज भी कुछ लोगों के लिए कामकाज में नए अवसर बन सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। नौकरी और कारोबार से जुड़े फैसलों में धैर्य रखना जरूरी होगा। वहीं, आर्थिक मामलों में किसी को लाभ की स्थिति बन सकती है तो किसी को अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। रिश्तों और पारिवारिक जीवन की बात करें तो बातचीत के जरिए कई उलझनों को सुलझाने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी अपनी दिनचर्या और आराम का ध्यान रखना जरूरी रहेगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, ग्रहों की चाल का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ता है। आइए जानते हैं 8 अक्तूबर कुछ राशियों वालों के लिए दिन कैसा रहेगा और किन मामलों में उन्हें सावधानी बरतनी होगी।

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Today Prediction Horoscope of 08 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
08 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amarujala

मेष राशि
आज दिन की शुरुआत ही अच्छे संकेतों के साथ हो सकती है। धन लाभ के साथ मन को खुश करने वाली कोई खबर भी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, इसलिए कई काम बिना ज्यादा परेशानी के पूरे हो जाएंगे। संतान के साथ कहीं घूमने जाने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में और अपनापन आएगा। विरोधियों से निपटने में आपकी समझदारी और आत्मविश्वास काम आएगा। बस अपने जरूरी कामों के लिए दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहें। घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो सकती है, जिससे पूरे परिवार में उत्साह और सकारात्मकता बनी रहेगी।

Today Prediction Horoscope of 08 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
08 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amarujala

वृषभ राशि
आज कुछ नया करने और अपनी क्षमता साबित करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों भरपूर रहेंगे, इसलिए जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करने का जज्बा भी रहेगा। हालांकि दूसरों को बिना मांगे सलाह देने से बचें, क्योंकि आपकी अच्छी बात भी कोई गलत तरीके से ले सकता है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाने का समय है, खासकर यदि परीक्षाएं नजदीक हैं। अचानक धन लाभ मिलने से मन प्रसन्न होगा। अविवाहित लोगों की जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है और दिल में एक नई उम्मीद जन्म ले सकती है।

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Today Prediction Horoscope of 08 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
08 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amarujala

मिथुन राशि
आज तरक्की के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों और करीबी लोगों का साथ मिलेगा, जिससे किसी भी चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास बना रहेगा। सेहत से जुड़ी कोई छोटी परेशानी थोड़ी असुविधा दे सकती है, लेकिन जल्द ही राहत मिल जाएगी। कारोबार में कुछ मुश्किलें सामने आएंगी, मगर आपकी सूझबूझ से रास्ता निकल आएगा। शेयर बाजार में पैसा लगाने का विचार है तो जल्दबाजी न करें और पूरी जानकारी लेने के बाद ही निर्णय लें। आपके किसी अच्छे काम की प्रशंसा हो सकती है और सम्मान भी मिल सकता है। भाई-बहनों के साथ रिश्तों में अपनापन बना रहेगा।

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08 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amarujala

कर्क राशि
आज आपको हर महत्वपूर्ण फैसले में थोड़ा ठहरकर सोचने की जरूरत है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी खड़ी कर सकता है। खासकर पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी रखें और किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर तुरंत भरोसा न करें। कार्यक्षेत्र में बॉस या वरिष्ठ अधिकारी की ओर से कोई ऐसी सलाह मिल सकती है, जो आपके काम को नई दिशा दे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए कोई अच्छी खबर आने की संभावना है। जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर नोकझोंक हो सकती है, इसलिए बात को बढ़ाने के बजाय प्यार और धैर्य से संभालें।

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