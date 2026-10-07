लव राशिफल 8 अक्तूबर: मिथुन, मकर और कुंभ राशि वालों के रिश्ते में बढ़ेगी नजदीकी, प्रेम जीवन में आएगा नयापन

1 of 13 8 अक्तूबर लव राशिफल - फोटो : amar ujala

आज 8 अक्तूबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के मामले में कई राशियों के लिए खास रह सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के कारण किसी के रिश्ते में प्यार और नजदीकियां बढ़ सकती हैं, तो वहीं कुछ लोगों को पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमियों को बातचीत के जरिए दूर करने का मौका मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए भी किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू होने या नई पहचान बनने के संकेत मिल सकते हैं। वहीं, रिश्ते में छोटी-छोटी बातों को लेकर नाराजगी या मतभेद रखने वाले लोगों को आज अपने शब्दों और व्यवहार पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय पार्टनर की बात समझने की कोशिश करना रिश्ते के लिए बेहतर रहेगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, ग्रहों की चाल का प्रभाव प्रेम जीवन पर अलग-अलग तरह से पड़ सकता है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन प्यार के मामले में कैसा रहने वाला है।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में आज सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शादीशुदा जातकों को परिवार से जुड़ी कोई सुखद खबर मिल सकती है, जिससे रिश्ते में खुशी बढ़ेगी। पार्टनर के साथ बाहर घूमने या रोमांटिक डेट पर जाने का मौका मिल सकता है। ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि आज आपसी समझ बेहतर रहेगी। सिंगल जातक दोस्तों के साथ अपने क्रश को लेकर दिल की बातें साझा कर सकते हैं और किसी नए संकेत की उम्मीद भी बन सकती है।

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वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज प्रेम संबंधों में भरोसा और अपनापन बढ़ाने वाला दिन रह सकता है। जीवनसाथी आपके साथ किए किसी पुराने वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको उनके प्रति विश्वास और बढ़ेगा। पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। सिंगल जातकों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जो धीरे-धीरे आकर्षण का कारण बनेगी।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए आज रिश्ते में भावनात्मक समझ मजबूत हो सकती है। आपका पार्टनर बिना आपके कुछ कहे ही आपकी मनोदशा को समझने की कोशिश करेगा, जिससे आपको रिश्ते में सुरक्षा और अपनापन महसूस होगा। प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों की अहमियत समझ आएगी। सिंगल जातक अपने पुराने रिश्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक्स को खुश देखकर मन में किसी तरह की सकारात्मक भावना पैदा हो सकती है। आज अतीत की बजाय वर्तमान पर ध्यान देना बेहतर रहेगा।

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