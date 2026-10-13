12 अक्तूबर को शुक्र हुए अस्त, इन राशियों के जीवन में आएंगे बड़े बदलाव

1 of 7 शुक्र अस्त - फोटो : Amar Ujala







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ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, वैवाहिक जीवन, धन, ऐश्वर्य और सुख-सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर व्यक्ति के रिश्तों, आर्थिक स्थिति और भौतिक सुखों पर पड़ सकता है। 12 अक्तूबर 2026 को शुक्र के अस्त होने की ज्योतिषीय घटना को इसी नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान कुछ राशियों के लिए धन लाभ और तरक्की की संभावनाएं बताई जा रही हैं, जबकि कुछ राशि वालों को आर्थिक फैसलों और रिश्तों के मामले में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए शुक्र का अस्त होना अनुकूल माना जा रहा है और किन्हें सावधानी बरतनी चाहिए।

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2 of 7 आय बढ़ाने के नए विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। - फोटो : amar ujala

इन 3 राशियों को मिल सकते हैं शुभ परिणाम

वृषभ राशि

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। ऐसे में शुक्र की स्थिति में होने वाला बदलाव इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में अचानक धन मिलने के अवसर बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ने की संभावना है। परिवार में आपसी तालमेल बेहतर रह सकता है। आय बढ़ाने के नए विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि, आर्थिक मामलों में कोई भी निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।

3 of 7 व्यापार से जुड़े लोगों की किसी महत्वपूर्ण सौदे को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का अस्त होना कारोबार और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों की किसी महत्वपूर्ण सौदे को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। निवेश की योजना बना रहे जातकों को कुछ अच्छे विकल्प दिखाई दे सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए जल्दबाजी से बचना और योजनाओं की अच्छी तरह जांच करना जरूरी होगा।

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4 of 7 साझेदारी में काम करने वालों को आर्थिक मामलों में सुधार की उम्मीद रह सकती है। - फोटो : amar ujala

तुला राशि

तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक, शुक्र के अस्त होने की अवधि में इस राशि के जातकों का ध्यान सुख-सुविधाओं और पारिवारिक जीवन पर रह सकता है। जीवनसाथी के साथ पुराने मतभेद सुलझाने का अवसर मिल सकता है। साझेदारी में काम करने वालों को आर्थिक मामलों में सुधार की उम्मीद रह सकती है। हालांकि, किसी भी साझेदारी या बड़े खर्च से पहले जरूरी शर्तों को अच्छी तरह समझ लेना उचित होगा।

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5 of 7 नियमित खर्चों की योजना बनाकर चलना आपके लिए मददगार हो सकता है। - फोटो : amar ujala