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आज आलस्य और काम टालने की आदत आपकी तरक्की में बाधा बन सकती है। जिन जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना जरूरी है, उन्हें कल पर छोड़ने से बचें। सक्रिय रहेंगे तो कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ शॉपिंग या कहीं घूमने-फिरने का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे रिश्ते में ताजगी और खुशी आएगी। हालांकि, खरीदारी के दौरान अपने बजट का ध्यान रखें और उत्साह में जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतें। किसी भी सौदे से पहले दस्तावेजों, कानूनी स्थिति और संबंधित लोगों की पूरी जानकारी हासिल कर लें। किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। आज समझदारी से लिए गए फैसले आपको आर्थिक और व्यक्तिगत, दोनों मामलों में अनावश्यक परेशानियों से बचा सकते हैं।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।