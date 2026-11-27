मिथुन राशि मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और यह वायु तत्व की राशि है। इस राशि के लोग बातचीत करने में माहिर, जिज्ञासु और नई चीजें सीखने के शौकीन होते हैं। इनकी सोच काफी तेज होती है और ये अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से सामने रखने का हुनर रखते हैं। मिथुन राशि के जातक अक्सर अपने आसपास के लोगों से आसानी से घुल-मिल जाते हैं। इनके लिए पन्ना धारण करना शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज प्रॉपर्टी और निवेश से जुड़े मामलों में भाग्य आपका साथ दे सकता है। नई संपत्ति खरीदने या किसी पुराने निवेश को आगे बढ़ाने का विचार मन में आ सकता है। हालांकि, किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें और सभी जरूरी दस्तावेजों तथा शर्तों की अच्छी तरह जांच कर लें। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, लेकिन अहंकार या अति-आत्मविश्वास को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें। कई बार इसी कारण अच्छे अवसर हाथ से निकल जाते हैं। किसी दूसरे की सफलता देखकर मन में ईर्ष्या रखने के बजाय अपनी ऊर्जा और मेहनत को अपने लक्ष्य की दिशा में लगाएं। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का अवसर मिलेगा, लेकिन यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो खानपान में लापरवाही न करें। संतुलित व्यवहार और व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन कई मामलों में लाभकारी साबित हो सकता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।