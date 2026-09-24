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Lakshmi Narayan Yog 2026: इस साल 26 सितंबर 2026 को बुध ग्रह तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस दिन दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि, शुक्रदेव पहले से ही अपनी स्वराशि तुला में विराजमान हैं। ऐसे में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र में बुध और शुक्र की युति को बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव जातकों के जीवन में धन, सुख-सुविधा और समृद्धि के अवसर बढ़ा सकता है। बुध ग्रह तुला राशि में एक लंबी अवधि तक रहेंगे, ऐसे में इस योग का प्रभाव कई राशि के जातकों को देखने को मिल सकता है। खासकर कुछ राशियों के लिए यह अवधि करियर और आर्थिक मामलों में मनचाहे बदलाव प्राप्त होंगे। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलने के भी योग हैं। ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।

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तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह समय विशेष लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण आपकी ही राशि में होने जा रहा है। इस दौरान समाज और परिवार में आपका प्रभाव पहले से अधिक बढ़ सकता है। पहले किए गए किसी निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। वहीं, लंबे समय से मन में चल रही किसी नई योजना पर काम शुरू करने का विचार बन सकता है। साझेदारी में किए गए काम में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं। इस अवधि में सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है।

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