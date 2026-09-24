Lakshmi Narayan Yog 2026: इस साल 26 सितंबर 2026 को बुध ग्रह तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस दिन दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि, शुक्रदेव पहले से ही अपनी स्वराशि तुला में विराजमान हैं। ऐसे में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र में बुध और शुक्र की युति को बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव जातकों के जीवन में धन, सुख-सुविधा और समृद्धि के अवसर बढ़ा सकता है। बुध ग्रह तुला राशि में एक लंबी अवधि तक रहेंगे, ऐसे में इस योग का प्रभाव कई राशि के जातकों को देखने को मिल सकता है। खासकर कुछ राशियों के लिए यह अवधि करियर और आर्थिक मामलों में मनचाहे बदलाव प्राप्त होंगे। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलने के भी योग हैं। ऐसे में आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।
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मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव काफी शुभ रह सकता है। इस दौरान आपको करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को मनचाहा अवसर प्राप्त हो सकता है। इस समय आपकी तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे और आय के नए साधन बनने की संभावना है। घर-परिवार के लोगों का सहयोग मिलने से आप अपने महत्वपूर्ण काम आसानी से पूरे कर पाएंगे। लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानियों में भी राहत मिल सकती है।आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे।
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तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह समय विशेष लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण आपकी ही राशि में होने जा रहा है। इस दौरान समाज और परिवार में आपका प्रभाव पहले से अधिक बढ़ सकता है। पहले किए गए किसी निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। वहीं, लंबे समय से मन में चल रही किसी नई योजना पर काम शुरू करने का विचार बन सकता है। साझेदारी में किए गए काम में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक परेशानियां कम हो सकती हैं। इस अवधि में सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है।
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मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण योग आर्थिक और करियर के लिहाज से अच्छा समय लेकर आ सकता है। विदेश से जुड़े काम या विदेशी स्रोतों से धन कमाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कारोबार से जुड़े जातकों को भी नए अवसर मिल सकते हैं। इस अवधि में आपकी लंबे समय से चली आ रही कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आमदनी के साधनों में विस्तार होने के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। मनपसंद नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई खबर मिल सकती है। कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें पूरा करने में आपको सफलता मिलेगी।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।