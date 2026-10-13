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Budh Gochar: नवंबर में स्वाति नक्षत्र में बुध करेंगे एंट्री, 3 राशियों को निवेश और कारोबार में फायदा!

Tue, 13 Oct 2026 03:00 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 13 Oct 2026 03:00 PM IST
सार

3 नवंबर 2026 को बुध स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशि के जातकों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

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Mercury Enters Swati Nakshatra on November 3, Vrishabh Singh Kanya Zodiac Signs May Gain Wealth
बुध नक्षत्र गोचर - फोटो : amar ujala

Budh Nakshatra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और आर्थिक मामलों का कारक ग्रह माना जाता है। बुध की स्थिति में होने वाला बदलाव व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता, कारोबार और संवाद कौशल से जोड़कर देखा जाता है। 3 नवंबर 2026 को बुध के स्वाति नक्षत्र में प्रवेश को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ सकता है, लेकिन वृषभ, सिंह और तुला राशि के जातकों के लिए निवेश, धन और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक संभावनाएं बन सकती हैं। आइए जानते हैं बुध के इस नक्षत्र गोचर से इन तीन राशियों को क्या लाभ मिल सकता है।

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Mercury Enters Swati Nakshatra on November 3, Vrishabh Singh Kanya Zodiac Signs May Gain Wealth
बुध नक्षत्र गोचर - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि 
 

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक योजनाओं पर नए सिरे से काम करने का अवसर दे सकता है। इस अवधि में आप अपनी आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान दे सकते हैं। पहले से बनाई गई योजनाओं की समीक्षा करना और बचत को व्यवस्थित करना फायदेमंद हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी कार्यक्षमता दिखाने और नई जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिल सकता है।

वहीं, व्यापार से जुड़े जातक ग्राहकों के साथ बेहतर तालमेल बनाने और कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना तैयार कर सकते हैं। बातचीत और संपर्कों के माध्यम से नए अवसर तलाशने में मदद मिल सकती है। निवेश के मामले में वृषभ राशि के जातकों को जल्दबाजी से बचना चाहिए। किसी के कहने पर पैसा लगाने के बजाय संबंधित योजना की पूरी जानकारी हासिल करें। सोच-समझकर बनाई गई आर्थिक रणनीति भविष्य में स्थिरता लाने में सहायक हो सकती है।

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बुध नक्षत्र गोचर - फोटो : अमर उजाला

सिंह राशि 

सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करियर और व्यावसायिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। इस दौरान अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने, नए लोगों से संपर्क बनाने और काम से जुड़े विचारों को सामने रखने का अवसर मिल सकता है। नौकरी में अपनी योग्यता साबित करने के लिए यह समय उपयोगी साबित हो सकता है।

व्यापार करने वाले लोगों को मार्केटिंग, बिक्री और नई व्यावसायिक योजनाओं पर ध्यान देने से लाभ मिल सकता है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसकी योजना और बजट को स्पष्ट रखना बेहतर रहेगा। पुराने संपर्क भी किसी उपयोगी अवसर तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं।

आर्थिक मामलों में आय बढ़ाने के नए विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, केवल संभावित लाभ देखकर जोखिम भरे निवेश करना उचित नहीं होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए धैर्य, सही जानकारी और व्यावहारिक निर्णय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

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बुध नक्षत्र गोचर - फोटो : अमर उजाला

तुला राशि
 

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का स्वाति नक्षत्र में प्रवेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र तुला राशि में स्थित होता है। इस अवधि में बातचीत, व्यावसायिक संपर्क और योजनाओं को व्यवस्थित करने से जुड़े मामलों पर ध्यान बढ़ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी बात रखने, नई जिम्मेदारियां लेने या कामकाज में सुधार करने के अवसर मिल सकते हैं।

लेखन, मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षा और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए विचारों को आगे बढ़ाने का समय हो सकता है। कारोबारियों को ग्राहकों की जरूरतों को समझने और अपनी रणनीति में बदलाव करने से फायदा मिल सकता है। आर्थिक मोर्चे पर तुला राशि के जातक बचत और निवेश से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा कर सकते हैं।

यदि आप किसी नई आर्थिक योजना में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो उसके नियमों, संभावित लाभ और जोखिमों को अच्छी तरह समझें। इस दौरान संतुलित निर्णय लेना और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना उपयोगी हो सकता है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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