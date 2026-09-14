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गुरु-चंद्रमा मिलकर बनाएंगे नवपंचम योग, 4 राशियों को धन-समृद्धि के संकेत

Mon, 14 Sep 2026 10:29 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 14 Sep 2026 10:29 PM IST
सार

गुरु और चंद्रमा की युति से बनने वाला नवपंचम योग ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है। इस योग के प्रभाव से 4 राशियों के जातकों को धन लाभ, आर्थिक मजबूती और समृद्धि के संकेत मिल सकते हैं।

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Navpancham Yoga Formed by Jupiter and Moon 4 Zodiac Signs Set for Financial Gains
Navpancham Rajyog 2026 - फोटो : adobe

Jupiter Moon Conjunction: ज्योतिष के अनुसार 16 सितंबर की सुबह गुरु और चंद्रमा की स्थिति से नवपंचम योग का निर्माण होगा। सुबह 10:49 बजे चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि गुरु कर्क राशि में स्थित रहेंगे। दोनों ग्रहों की यह स्थिति कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ मानी जा रही है। इसके प्रभाव से आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ करियर में भी नए अवसर मिल सकते हैं। आइए जानते हैं किन 4 राशियों को इसका लाभ मिलने की संभावना है।

Navpancham Yoga Formed by Jupiter and Moon 4 Zodiac Signs Set for Financial Gains
पहले किए गए निवेश से फायदा मिलने की उम्मीद है। - फोटो : amarujala

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह योग करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में बेहतर अवसर मिलने के साथ प्रमोशन की संभावना भी बन सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को कोई लाभदायक सौदा हाथ लग सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। पहले किए गए निवेश से फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं, विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। पढ़ाई के दौरान एकाग्रता बढ़ने से वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

Navpancham Yoga Formed by Jupiter and Moon 4 Zodiac Signs Set for Financial Gains
पारिवारिक और दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। - फोटो : amarujala

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए गुरु-चंद्रमा का नवपंचम योग काफी लाभदायक साबित हो सकता है। लंबे समय से करियर में चली आ रही परेशानियों का समाधान मिलने के आसार हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बढ़ेगी, जिससे महत्वपूर्ण फैसले लेने में आसानी होगी। नौकरी करने वाले कुछ जातकों को मनपसंद स्थान पर ट्रांसफर मिल सकता है। आर्थिक मोर्चे पर भी स्थिति मजबूत होने की संभावना है। पारिवारिक और दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। इस दौरान किसी शुभ या मांगलिक आयोजन में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है।

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Navpancham Yoga Formed by Jupiter and Moon 4 Zodiac Signs Set for Financial Gains
भाग्य का साथ मिलने से कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। - फोटो : amarujala

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों के लिए नवपंचम योग आर्थिक लाभ के नए रास्ते खोल सकता है। इस अवधि में गुरु एकादश भाव में और चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे, जिससे आय और प्रयासों से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।निवेश करने वाले लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। भाग्य का साथ मिलने से कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। कुछ जातकों को जिम्मेदारी के साथ उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला रह सकता है।

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Navpancham Yoga Formed by Jupiter and Moon 4 Zodiac Signs Set for Financial Gains
नौकरीपेशा लोगों को अचानक प्रमोशन या करियर में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। - फोटो : amarujala

मीन राशि
मीन राशि के लोगों के लिए यह योग भाग्य में वृद्धि और आर्थिक मजबूती के संकेत दे रहा है। गुरु पंचम भाव और चंद्रमा नवम भाव में होने से आपके प्रयासों को भाग्य का साथ मिल सकता है। आपकी बचत में बढ़ोतरी होने के साथ रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अचानक प्रमोशन या करियर में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। चुनौतियों के बावजूद आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और परिस्थितियों पर जीत हासिल करने में सफल हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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