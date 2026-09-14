लक्ष्मी नारायण योग 2026: पितृ पक्ष में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, 4 राशियों को मिलेगा धन-करियर में लाभ

ज्योतिष में ग्रहों की युति को विशेष महत्व दिया जाता है। जब शुभ ग्रह एक-दूसरे के साथ आते हैं, तो उसका प्रभाव कई राशियों के जीवन में देखने को मिल सकता है। सितंबर के अंत में ऐसा ही एक खास संयोग बनने जा रहा है। पितृ पक्ष की शुरुआत से ठीक पहले शुक्र अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से बुध की मौजूदगी रहेगी। दोनों ग्रहों की यह युति लक्ष्मी नारायण योग बनाएगी। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, यह योग धन, सुख-सुविधाओं, बुद्धि और समृद्धि से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान यानी 27 सितंबर से कुछ राशियों को आर्थिक और करियर के मामले में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
लक्ष्मी नारायण योग क्यों है खास?
ज्योतिषीय मान्यता में बुध को बुद्धि, संवाद, व्यापार और तर्क का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र सुख-सुविधा, भौतिक समृद्धि, कला और वैवाहिक जीवन से जुड़े माने जाते हैं। ऐसे में दोनों ग्रहों का साथ कई लोगों के लिए आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे सकता है। हालांकि किसी भी योग का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है।
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मिथुन राशि
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मिथुन राशि
- पितृ पक्ष के दौरान लक्ष्मी नारायण योग मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभकारी रह सकता है।
- पुराने निवेश से आर्थिक फायदा मिलने की संभावना है। लंबे समय से अटके कामों में भी गति आ सकती है।
- संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने से परिवार में प्रसन्नता का माहौल बनेगा।
- शेयर बाजार, मीडिया या संचार से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है।
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तुला राशि
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तुला राशि
- तुला राशि में ही बनने वाला यह योग जातकों को विशेष लाभ दे सकता है।
- कारोबार से जुड़े लोगों को कोई बड़ा फायदा मिलने के संकेत हैं।
- लंबे समय से सरकारी दफ्तर में अटका काम आगे बढ़ सकता है।
- विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट, यात्रा या नौकरी-कारोबार के मामलों में सफलता मिलने की उम्मीद है।
- मानसिक तनाव कम होने से आप अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हैं।
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धनु राशि
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धनु राशि
- धनु राशि के लिए लक्ष्मी नारायण योग आय बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।
- नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है।
- सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकता है, फिर भी आर्थिक स्थिति संतुलित रहने के संकेत हैं।
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कुंभ राशि
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कुंभ राशि
- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग भाग्य का साथ बढ़ा सकता है।
- मीडिया, मार्केटिंग, रचनात्मक और कला से जुड़े लोगों को अपने काम में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
- आय के नए साधन विकसित होने की संभावना है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।
- दांपत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ सकती है और जीवनसाथी के साथ रिश्ते बेहतर होने के संकेत हैं।
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