लक्ष्मी नारायण योग 2026: पितृ पक्ष में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, 4 राशियों को मिलेगा धन-करियर में लाभ

ज्योतिष में ग्रहों की युति को विशेष महत्व दिया जाता है। जब शुभ ग्रह एक-दूसरे के साथ आते हैं, तो उसका प्रभाव कई राशियों के जीवन में देखने को मिल सकता है। सितंबर के अंत में ऐसा ही एक खास संयोग बनने जा रहा है। पितृ पक्ष की शुरुआत से ठीक पहले शुक्र अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से बुध की मौजूदगी रहेगी। दोनों ग्रहों की यह युति लक्ष्मी नारायण योग बनाएगी। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, यह योग धन, सुख-सुविधाओं, बुद्धि और समृद्धि से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान यानी 27 सितंबर से कुछ राशियों को आर्थिक और करियर के मामले में अच्छे अवसर मिल सकते हैं।





लक्ष्मी नारायण योग क्यों है खास?

ज्योतिषीय मान्यता में बुध को बुद्धि, संवाद, व्यापार और तर्क का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र सुख-सुविधा, भौतिक समृद्धि, कला और वैवाहिक जीवन से जुड़े माने जाते हैं। ऐसे में दोनों ग्रहों का साथ कई लोगों के लिए आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे सकता है। हालांकि किसी भी योग का वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है।