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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 12 November 2026 aquarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के अटके काम होंगे पूरे, आर्थिक मामलों में मिलेगा लाभ

Thu, 12 Nov 2026 05:28 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Thu, 12 Nov 2026 05:28 AM IST
सार

नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस दौरान अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें और मिलने वाले अवसरों को गंभीरता से लें। केवल एक अच्छे समाचार के भरोसे तैयारी में ढिलाई न करें। मेहनत और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में बेहतर संभावनाएं बन सकती हैं।

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Aaj ka kumbh rashifal 12 November 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। इस राशि के लोग स्वतंत्र विचारों वाले, समझदार और नई सोच रखने वाले होते हैं। वायु तत्व की यह राशि बदलाव, समाज और रचनात्मक विचारों से जुड़ी मानी जाती है। कुंभ राशि वालों के लिए नीलम रत्न धारण करना शुभ माना जाता है।
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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज का दिन आपके लिए कई मामलों में अनुकूल साबित हो सकता है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की अच्छी संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। किसी रिश्तेदार के घर शुभ या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। परिवार और संबंधियों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। जल्दबाजी या लापरवाही से बचना जरूरी होगा। नौकरी बदलने या नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस दौरान अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें और मिलने वाले अवसरों को गंभीरता से लें। केवल एक अच्छे समाचार के भरोसे तैयारी में ढिलाई न करें। मेहनत और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में बेहतर संभावनाएं बन सकती हैं।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   
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