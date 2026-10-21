मंगल का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर, इन राशि के लोगों का पलटेगा समय, करियर में दिखेगा बड़ा बदलाव

Mangal Nakshatra Gochar 2026: ग्रहों के सेनापति मंगल इस समय अश्लेषा नक्षत्र में विराजमान हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगल इस नक्षत्र में 12 नवंबर 2026 तक रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जिन्हें मंगल का मित्र ग्रह माना जाता है। ऐसे में मंगल के इस नक्षत्र में रहने से कुछ राशि के जातकों के लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है। इस दौरान व्यापार, करियर और भूमि से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। साथ ही, लंबे समय से अटके काम गति पकड़ सकते हैं और नए अवसरों से लाभ मिलने की संभावना है। खासतौर पर तीन राशि के जातकों पर किस्मत मेहरबान रह सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मंगल के अश्लेषा नक्षत्र में गोचर से किन राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।