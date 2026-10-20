राशिफल 21 अक्तूबर: मेष, सिंह और मीन राशि वालों को मिल सकती है खुशखबरी, धन और तरक्की के बनेंगे योग

1 of 13 21 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala







Link Copied



आज का राशिफल 21 अक्टूबर 2026: आज बुधवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है? जानिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और किन राशियों को करियर, नौकरी व कारोबार में सफलता मिलने के संकेत हैं? आज का राशिफल पढ़कर जानें प्रेम जीवन, वैवाहिक संबंधों, पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां। किस राशि के जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं और किन लोगों को आज सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है? जानिए सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल और समझें कि आज का दिन आपके लिए किन संभावनाओं और चुनौतियों के संकेत दे रहा है।

Trending Videos

2 of 13 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि

आज आपकी मेहनत रंग दिखाने वाली है और सफलता की राह में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं! लंबे समय से अटके कामों में अचानक तेजी आने से आपका उत्साह बढ़ेगा। यदि कोई सरकारी काम काफी समय से फाइलों में उलझा हुआ था, तो आज उसके पूरा होने की अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि, कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी की बात आपके मन को ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन दूसरों की राय को अपनी तरक्की के रास्ते में दीवार न बनने दें। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में कागजात अच्छी तरह जांचने के बाद ही आगे बढ़ें। सेहत के मामले में भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए अपनी देखभाल को प्राथमिकता दें। आज आत्मविश्वास के साथ-साथ सतर्कता भी आपकी बड़ी ताकत बनेगी।

3 of 13 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

आज खुशियां आपके चेहरे पर मुस्कान बनकर नजर आ सकती हैं और मन में कुछ नया करने का उत्साह भी जागेगा! आपकी सोच-समझकर काम करने की आदत मुश्किल परिस्थितियों में भी आपको सही रास्ता दिखाएगी। परिवार के किसी सदस्य को लेकर जो चिंता आपको परेशान कर रही थी, उसके दूर होने के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है और यह सफर भविष्य में लाभ का नया रास्ता खोल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी राहत भरा समय है। मानसिक दबाव कम होने से पढ़ाई में एकाग्रता लौटेगी और अधूरे लक्ष्य पूरे करने का हौसला मिलेगा। आज सकारात्मक सोच बनाए रखें, क्योंकि आपका शांत स्वभाव और समझदारी दिन को पहले से बेहतर बना सकते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 13 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि आज छोटी-सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं! यदि पिताजी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, तो बातचीत की पहल करने से रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती है। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने से मन खुश हो जाएगा और परिवार में उत्साह बढ़ेगा। वाहन चलाते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह को गंभीरता से लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। संभव है कि आज कोई छोटी सी सीख भविष्य में आपके लिए बड़ा अवसर बन जाए। दिन का संदेश साफ है, समझदारी से उठाया गया कदम आपको परेशानी से बचाने के साथ सफलता के करीब भी ले जा सकता है।

विज्ञापन

5 of 13 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala