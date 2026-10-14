Numerology: रिश्तों में सबसे ज्यादा वफादार होते हैं इन मूलांक के लोग, आंख बंद करके कर सकते हैं भरोसा

1 of 4 प्यार में बेहद लॉयल होते हैं इन 3 मूलांक के लोग - फोटो : AI







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किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे और ईमानदारी पर टिकी होती है। दोस्ती हो या प्रेम संबंध, जब सामने वाला व्यक्ति मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहता है, तो रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व की विशेषताओं का आकलन किया जाता है। मान्यता है कि कुछ मूलांक के लोग अपने करीबियों के प्रति खास समर्पण रखते हैं और रिश्तों को पूरी गंभीरता से निभाते हैं। ये दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आगे आते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही तीन मूलांक के बारे में, जिन्हें अंक ज्योतिष में वफादारी और भरोसे से जोड़कर देखा जाता है।

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2 of 4 मूलांक 2 के लोग अपने रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव को काफी महत्व देते हैं। - फोटो : adobe stock

मूलांक 2

किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 2 होता है। अंक ज्योतिष में इस मूलांक का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। इस अंक के जातकों को भावुक, संवेदनशील और दूसरों की भावनाओं को समझने वाला बताया जाता है। मान्यता है कि मूलांक 2 के लोग अपने रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव को काफी महत्व देते हैं। ये अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी करीबी को मदद या हौसले की जरूरत होती है, तो ये उसका साथ देने के लिए आगे आ सकते हैं। इनके लिए रिश्तों में अपनापन और आपसी विश्वास बेहद अहम होता है। यही वजह है कि इनके साथ जुड़े लोग भावनात्मक रूप से सहज महसूस कर सकते हैं।

3 of 4 मूलांक 6 के जातकों को प्रेम करने वाला, सहयोगी और रिश्तों के प्रति समर्पित माना जाता है। - फोटो : adobe stock

मूलांक 6

जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक 6 माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक का स्वामी शुक्र ग्रह है, जिसे प्रेम, आकर्षण और सुख-सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। मूलांक 6 के जातकों को प्रेम करने वाला, सहयोगी और रिश्तों के प्रति समर्पित माना जाता है। ये अपने करीबियों की खुशियों का ध्यान रखते हैं और संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं। दोस्ती हो या परिवार, इनके लिए अपनों के साथ समय बिताना और उनकी जरूरतों को समझना महत्वपूर्ण हो सकता है। अंक ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार, ये लोग रिश्तों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं और अपने व्यवहार से दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं।

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4 of 4 ये अपने दोस्तों और करीबियों को मुश्किल परिस्थितियों में अकेला छोड़ना पसंद नहीं करते। - फोटो : adobe stock