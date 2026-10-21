शुक्रादित्य योग से इन राशि वालों को मिलेगा सुख, नवंबर तक चमकेगा भाग्य और होगा लाभ

Shukraditya Yog 2026: सूर्य तुला राशि में गोचर कर चुके हैं। यह गोचर बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस राशि में पहले से ही सुख-सौभाग्य और ऐश्वर्य के कारक शुक्र विराजमान हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य योग का निर्माण होता है। इस योग का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर देखने को मिल सकता है। मान्यता है कि शुक्रादित्य योग के प्रभाव से सुख-सुविधाओं में वृद्धि, प्रेम संबंधों में मधुरता और करियर में सफलता के अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में तुला राशि में बन रहे इस योग से किन राशियों के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है और किनका भाग्य चमक सकता है, आइए जानते हैं।
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मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह योग शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। भाग्य का साथ मिलने से कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। नई तरह की जिम्मेदारियां और नए तरह के अवसर मिल सकता है। साथ ही, नए अवसरों से लाभ होने के योग बन सकते हैं। प्रेम जीवन आपका खुशियों से भरा रहेगा। पहले किए गए निवेश से भी लाभ मिलने की उम्मीद बन सकती है। बेहतर जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है।
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तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए शुक्रादित्य योग विशेष फलदायी हो सकता है। इस दौरान सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने के साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने से मन प्रसन्न रह सकता है। नई नौकरी के योग भी हैं। कानूनी विवादों में भी राहत मिलने की संभावना बन सकती है। नए तरह के संपर्कों बनेंगे जिससे आपके अधूरे काम पूरे होंगे। यह समय आपके लिए बदलाव लेकर आने वाला साबित होगा।
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धनु राशि
धनु राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। कारोबार से जुड़े मामलों में भी आपको आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। काम की भी स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। करियर में तरक्की के अवसर मिलने के साथ ही आर्थिक लाभ के योग बन सकते हैं। नौकरी बदलने और कारोबार में कुछ नया करने में आपको कामयाबी मिलेगी। इस दौरान मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने और नई योजनाओं से लाभ होने की संभावना है।
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