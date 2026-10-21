शुक्रादित्य योग से इन राशि वालों को मिलेगा सुख, नवंबर तक चमकेगा भाग्य और होगा लाभ

Shukraditya Yog 2026: सूर्य तुला राशि में गोचर कर चुके हैं। यह गोचर बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस राशि में पहले से ही सुख-सौभाग्य और ऐश्वर्य के कारक शुक्र विराजमान हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य योग का निर्माण होता है। इस योग का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर देखने को मिल सकता है। मान्यता है कि शुक्रादित्य योग के प्रभाव से सुख-सुविधाओं में वृद्धि, प्रेम संबंधों में मधुरता और करियर में सफलता के अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में तुला राशि में बन रहे इस योग से किन राशियों के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है और किनका भाग्य चमक सकता है, आइए जानते हैं।