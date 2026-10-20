गुरु का राशि परिवर्तन, जानिए वृषभ राशि वालों की नौकरी-व्यापार और आर्थिक स्थिति पर कैसा होगा असर

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वृषभ राशि पर गुरु के गोचर का प्रभाव

वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर, 31 अक्तूबर को आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। कुंडली का चौथा भाव सुख, माता, वाहन और भवन का होता है। गुरु के सिंह राशि में गोचर करने से आपकी सुख-सुविधाओं और इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपको इस दौरान कई तरह-तरह के नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आय में इजाफा और अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। विज्ञापन



गुरु का गोचर और वृषभ राशि वालों पर नौकरी-व्यापार पर प्रभाव

वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु का चौथे भाव में आना एक साथ कई तरह की खुशखबरी लेकर आ सकता है। नौकरी में नए-नए मौका का सृजन होता रहेगा। समाज में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अधूरे कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग इस दौरान विदेशों में नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको कुछ मौके मिल सकते हैं। नौकरी में नई तरह की ऊंचाईयों को हासिल करने का मौका मिलेगा। व्यापार के लिहाज से आने वाले दिन वृषभ राशि वालों के ऊपर गुरु की विशेष कृपा रहेगी। व्यापार में नई तरह की योजनाएं बन सकती है। लंबे समय से अटकी हुई को योजना या फिर डील पूरा हो सकता है जिससे आपको काफी फायदा होगा। निवेश के लिहाज से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। विज्ञापन विज्ञापन



गुरु का गोचर और वृषभ राशि पर आर्थिक स्थिति और सेहत पर प्रभाव

गुरु का सिंह राशि में गोचर करने से वृषभ राशि वालों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। आय के कई तरह के साधनों में इजाफा होगा जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान बैंक बैलेंस में इजाफा होगा। लेकिन सेहत के मोर्चें पर आपको निराशा हाथ लग सकती है। इस दौरान आपकी सेहत में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य-शनि ने बनाया षडाष्टक योग, इन 3 राशि वालों का बढ़ेगा तनाव, कामकाज में आएंगी बाधाएं



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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर, 31 अक्तूबर को आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। कुंडली का चौथा भाव सुख, माता, वाहन और भवन का होता है। गुरु के सिंह राशि में गोचर करने से आपकी सुख-सुविधाओं और इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपको इस दौरान कई तरह-तरह के नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आय में इजाफा और अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे।वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु का चौथे भाव में आना एक साथ कई तरह की खुशखबरी लेकर आ सकता है। नौकरी में नए-नए मौका का सृजन होता रहेगा। समाज में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अधूरे कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। कार्यक्षेत्र में नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग इस दौरान विदेशों में नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको कुछ मौके मिल सकते हैं। नौकरी में नई तरह की ऊंचाईयों को हासिल करने का मौका मिलेगा। व्यापार के लिहाज से आने वाले दिन वृषभ राशि वालों के ऊपर गुरु की विशेष कृपा रहेगी। व्यापार में नई तरह की योजनाएं बन सकती है। लंबे समय से अटकी हुई को योजना या फिर डील पूरा हो सकता है जिससे आपको काफी फायदा होगा। निवेश के लिहाज से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है।गुरु का सिंह राशि में गोचर करने से वृषभ राशि वालों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। आय के कई तरह के साधनों में इजाफा होगा जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान बैंक बैलेंस में इजाफा होगा। लेकिन सेहत के मोर्चें पर आपको निराशा हाथ लग सकती है। इस दौरान आपकी सेहत में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

31 अक्तूबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क की यात्रा को पूरा करते हुए सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, मान-सम्मान, सुख-समृद्धि, शिक्षा, विस्तार और विवाह आदि का कारक माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरु का राशि परिवर्तन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण होता है। 31 अक्तूबर 2026 को गुरु दोपहर करीब 12 बजे कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु इस राशि में जनवरी तक रहेंगे,फिर इसके बाद कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु का गोचर होने से जीवन के सभी मामलों पर इसका प्रभाव रहता है। गुरु के गोचर करने से व्यक्ति के करियर, कारोबार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिलते है। गुरु के गोचर करने से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं गुरु के गोचर करने से वृषभ राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा।