Shani Margi Ka Rashiyon Par Asar: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मों के अनुसार फल देने वाला ग्रह माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, शनि व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर परिणाम प्रदान करते हैं। यही वजह है कि शनि की स्थिति और उनकी चाल में होने वाला बदलाव ज्योतिषीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन, करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलता है। पंचांग के अनुसार, 11 दिसंबर 2026 को शनि देव मीन राशि में अपनी वक्री अवस्था समाप्त करके मार्गी होने जा रहे हैं। शनि की इस सीधी चाल से कुछ राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए शनि का मार्गी होना शुभ परिणाम लेकर आ सकता है।
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मेष राशि
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मेष राशि
- मेष राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना आर्थिक दृष्टि से अनुकूल साबित हो सकता है।
- लंबे समय से अटके हुए काम गति पकड़ सकते हैं और कहीं फंसा हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद है।
- व्यापार से जुड़े लोगों को कोई बड़ा व्यावसायिक अवसर मिल सकता है, जिससे भविष्य में अच्छा आर्थिक लाभ होने के योग बनेंगे।
- नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
- साथ ही वेतन वृद्धि या पदोन्नति की संभावना भी बन सकती है। आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं।
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मिथुन राशि
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मिथुन राशि
- मिथुन राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल कई तरह से सकारात्मक परिणाम दे सकती है।
- नौकरीपेशा जातकों को अपने काम के लिए प्रशंसा मिल सकती है।
- वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं।
- जो लोग नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस दिशा में अच्छी सफलता मिल सकती है।
- आमदनी में सुधार होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन में भी सुखद वातावरण बना रह सकता है।
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कर्क राशि
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कर्क राशि
- कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना विशेष लाभकारी साबित हो सकता है।
- पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। वहीं, पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
- लंबे समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे लोगों को राहत मिलने के संकेत हैं।
- आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं, जिससे धन संबंधी स्थिति में सुधार आएगा।
- पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। इसके अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के भी योग बन रहे हैं।
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सिंह राशि
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सिंह राशि
- सिंह राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल करियर और कारोबार के लिहाज से अच्छे अवसर लेकर आ सकती है।
- व्यापार में लंबे समय से आ रही रुकावटें धीरे-धीरे समाप्त हो सकती हैं।
- कारोबार का विस्तार करने और मुनाफा बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं।
- नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को किसी अच्छी कंपनी से प्रस्ताव मिलने की संभावना है।
- आर्थिक परेशानियों में कमी आ सकती है और धन से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है।
- इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी सुधार देखने को मिल सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।