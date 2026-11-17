1 of 13 आज का राशिफल 18 नवंबर - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



Aaj Ka Rashifal 18 November 2026: आज का दिन कुछ राशि वालों के लिए शानदार परिणाम लेकर आ सकता है। इस दौरान आर्थिक लाभ मिलने के साथ वाहन सुख और सुख-सौभाग्य में वृद्धि के योग बन रहे हैं। वहीं, कुछ राशि के जातकों को अपने कामकाज और फैसलों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कुछ खास लेकर आया है आज का राशिफल।

Trending Videos

2 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि

आज आर्थिक मामलों में आपको राहत मिलने के संकेत हैं। पुराने कर्ज का बोझ कुछ कम हो सकता है, जिससे मन हल्का महसूस करेगा और आप भविष्य की योजनाओं पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। अचानक शेयर बाजार से लाभ मिलने की संभावना भी है, जिससे दिन और ज्यादा उत्साहजनक बन सकता है। हालांकि, पैसा आने के साथ खर्च बढ़ाने की गलती न करें। फिजूलखर्ची से बचेंगे तो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना आसान होगा। कामकाज को लेकर भागदौड़ बनी रह सकती है और कई जिम्मेदारियां एक साथ सामने आने से आपका ध्यान भटक सकता है। ऐसे में जरूरी कामों की प्राथमिकता तय करें। किसी अनजान व्यक्ति की मीठी बातों में आकर तुरंत भरोसा न करें। याद रखें, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। परिणाम मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास आपको सफलता की ओर जरूर ले जाएंगे।

3 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि

आज सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप अपना ध्यान महत्वपूर्ण कामों पर केंद्रित रखें। इधर-उधर की बातों और अनावश्यक गतिविधियों में समय गंवाने से बचें। घूमने-फिरने या किसी यात्रा के दौरान आपको कोई छोटी-सी जानकारी मिल सकती है, जो आने वाले समय में काफी उपयोगी साबित होगी। सरकारी विभाग में लंबे समय से अटका हुआ कोई काम आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे आपको राहत मिलेगी। घर की सजावट, मरम्मत या उसे नया रूप देने का विचार भी मन में आ सकता है। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने से खुशी और गर्व महसूस होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और लोग आपके फैसलों को महत्व दे सकते हैं। आज अपनी जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास के साथ निभाएं और मिले हुए अवसरों का पूरा लाभ उठाएं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि

आज आपके भीतर कुछ नया शुरू करने और अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का उत्साह बना रहेगा। नई ऊर्जा के साथ आप अपने लक्ष्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। हालांकि, रिश्तों के मामले में संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी होगा। विशेष रूप से जीवनसाथी की भावनाओं और अपेक्षाओं को नजरअंदाज न करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपसी समझ और रिश्तों की मधुरता बनी रहेगी। कारोबार से जुड़े किसी नए प्रस्ताव या योजना पर पिता के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। उनका अनुभव आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आपकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आने और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन उत्साहजनक रह सकता है। परीक्षा परिणाम उम्मीद के अनुसार आने या किसी शैक्षणिक उपलब्धि से मन प्रसन्न हो सकता है।

विज्ञापन

5 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala