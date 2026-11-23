1 of 13 rahu-ketu gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला







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साल 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में साल 2027 में प्रमुख ग्रहों की चाल और उनके राशि परिवर्तन का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल 2026 के आखिरी महीने दिसंबर में राहु-केतु करीब 18 महीनों के बाद राशि बदलने जा रहे है। ज्योतिष में राहु-केतु को छाया ग्रह माना जाता है और इनका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर गहरे रूप में पड़ता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 5 दिसंबर को राहु कुंभ राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए मकर राशि मे प्रवेश करेंगे, वहीं केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। राहु-केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव आने वाले करीब डेढ़ वर्षों तक रहेगा।



कब बदलेगी राहु-केतु की चाल?

ज्योतिष गणना के अनुसार, राहु 5 दिसंबर 2026 को रात 10 बजकर 32 मिनट पर कुंभ से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और केतु सिंह से कर्क राशि में गोचर होंगे। राहु-केतु इन दोनों ही राशि में साल 2028 तक रहेंगे। ज्योतिष में राहु को अचानक जीवन में होने वाले बदलाव, इच्छापूर्ति, विदेशी संपर्कों और महत्वाकांक्षाओं के कारक ग्रह माना जाता है। वहीं केतु का संबंध आध्यात्म और वैराग्य से जोड़ा जाता है। शनि की राशि मकर में राहु का गोचर साल 2027 में सभी 12 राशियों के ऊपर किस तरह पड़ेगा इसका ज्योतिषीय विश्लेषण करते करते हैं।

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2 of 13 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

5 दिसंबर 2027 को राहु का गोचर मकर राशि में होने से यह आपके दशम भाव में होगा। कुंडली का दशम भाव कर्म और कार्यक्षेत्र का होता है। इससे आने वाले दिनों आपके कार्यक्षेत्र में अचानक से बड़े बदलाव और उन्नति के योग बनेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता के नए-नए अवसर मिलेंगे। लेकिन इस दौरान मेष राशि के जातकों के ऊपर काम का दबाव भी बढ़ेगा।

3 of 13 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

राहु का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए उनके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में होगा। इससे आने वाले दिनों में आपको लंबी दूरी का यात्रा करने और विदेश से जुड़े कार्यो में लाभ मिलने की संभावना है। इस दौरान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा।

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4 of 13 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु 5 दिसंबर 2027 से लेकर साल 2028 तक आपके आठवें भाव में होगा। कुंडली के अष्टम भाव में राहु का गोचर होने से आपको अपनी सेहत और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी की जरूरत होगी। इस दौरान आपको शोध और गूढ़ विषयों में दिलचस्पी बढ़ेगी। अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे।

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5 of 13 कर्क राशि - फोटो : amar ujala