कलात्मक योग से चमकेगी 3 राशियों की किस्मत, शुक्र-चंद्र की युति से बढ़ सकती है सुख-समृद्धि

1 of 5 kalatmak yog - फोटो : amar ujala







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Kalatmak Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों को सुख-सुविधाओं, रचनात्मकता, कला, आकर्षण और भौतिक समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। 6 नवंबर 2026 को शुक्र और चंद्रमा की युति से कलात्मक योग बनने की संभावना है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस संयोग का प्रभाव विभिन्न राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। खास तौर पर मेष, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक मामलों, करियर और कारोबार में नए अवसरों के संकेत दे सकता है। कुछ लोगों को आय बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं, तो कुछ को अपनी प्रतिभा और कार्यक्षमता के दम पर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। हालांकि, वास्तविक परिणाम व्यक्ति की कुंडली और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि शुक्र-चंद्र की युति से बनने वाले कलात्मक योग का मेष, तुला और मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और किन क्षेत्रों में उन्हें विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

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2 of 5 कब बनेगा शुक्र-चंद्र का कलात्मक योग? - फोटो : adobe stock

कब बनेगा शुक्र-चंद्र का कलात्मक योग?

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शुक्र नवंबर 2026 में वक्री अवस्था में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं, चंद्रमा भी 5 नवंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान दोनों ग्रह एक ही राशि में स्थित होंगे, जिससे कलात्मक योग का निर्माण होगा। उपलब्ध पंचांग विवरण के अनुसार, शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश 6 नवंबर को रात 12:45 बजे होगा, जबकि चंद्रमा 7 नवंबर की शाम तक कन्या राशि में रहेंगे। इस कारण दोनों ग्रहों की युति सीमित अवधि के लिए बनेगी। ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, वैभव, कला और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों ग्रहों का संयोग रचनात्मक कार्यों, आर्थिक योजनाओं और व्यक्तिगत संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, किसी व्यक्ति पर इसका वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति और अन्य ज्योतिषीय कारकों पर भी निर्भर करता है।

3 of 5 नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने और कामकाज में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए कलात्मक योग कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने और कामकाज में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आपके काम पर रह सकती है और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बन सकती है। जो लोग नौकरी बदलने या बेहतर अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपने प्रयास जारी रखें। कारोबार करने वाले जातकों को नए संपर्कों के माध्यम से लाभकारी प्रस्ताव मिल सकते हैं। हालांकि, किसी नई योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी जुटाना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना और अनावश्यक खर्चों से बचना आपके लिए उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने से लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर, यह समय अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने और मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है।

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4 of 5 लंबे समय से अटके किसी काम को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। - फोटो : अमर उजाला

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र-चंद्र का संयोग कामकाज और रचनात्मक गतिविधियों के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। लंबे समय से अटके किसी काम को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा और उनके काम की सराहना हो सकती है। नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को भी अपने प्रयासों में सकारात्मक दिशा मिल सकती है। व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से जुड़ने या कारोबार को विस्तार देने की योजना बनाने का समय हो सकता है। कला, डिजाइन, लेखन, फैशन और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में आमदनी बढ़ाने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। रिश्तों में भी बातचीत और आपसी समझ को महत्व देना आपके लिए अच्छा रहेगा।

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5 of 5 नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अवसर की जानकारी मिल सकती है। - फोटो : अमर उजाला